С 1 сентября учителям будут доплачивать 2 тысячи гривен: о чем идет речь

С 1 сентября 2025 года украинским учителям начнут начислять ежемесячные доплаты в размере 2 тысячи гривен вместо 1 тысячи, предусмотренной правительственным постановлением №1515. Это касается всех педагогов общеобразовательных школ, независимо от типа заведения, региона или профессиональных достижений.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив, пишет ТСН. Он отметил, что доплата за сложные или опасные условия труда начисляется государством пропорционально учебным нагрузкам: учителя, работающие сверх нормы, получат большую сумму, а работающие частично или по совместительству — меньшую, только за фактические часы.

Также сохраняется право на единовременную помощь для оздоровления, доступную даже для пенсионеров. По новым правилам, минимальный стаж для ухода на пенсию по возрасту составляет 32 года как для мужчин, так и для женщин.

Хотя базовые оклады пока остаются на прежнем уровне, правительство прогнозирует, что средняя зарплата в государственном секторе превысит 39 тысяч гривен к 2028 году. Повышение доплат должно стать первым шагом к более справедливой системе оплаты труда в школах.

Ранее мы говорили, что средняя зарплата в Украине вырастет почти до 40 тыс. грн.

