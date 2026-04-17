'Сьогодні наше партнерство стає ще глибшим', - Зеленський анонсував спільне з Нідерландами виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив про старт підготовки до першого спільного з Нідерландами виробництва безпілотників. За словами президента, співпраця між Україною та Нідерландами виходить на новий рівень завдяки домовленостям у межах Drone Deal, а також запуску першого спільного виробничого проєкту у сфері дронів.

Про це глава держави повідомив увечері 16 квітня у своїх соцмережах під час візиту до Нідерландів.

Читайте також: Територіальні питання лише під час тристоронньої зустрічі: заяви Зеленського перед переговорами з Трампом

Деталей щодо майбутнього партнерства президент наразі не розкрив. Окремо Зеленський висловив вдячність Нідерландам за надану підтримку Україні. Він наголосив, що допомога у вигляді систем протиповітряної оборони, ракетного озброєння та авіації щоденно рятує життя українців у містах і громадах.

Раніше ми розповідали, що Reuters опублікували цинічні умови Путіна для припинення війни проти України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!