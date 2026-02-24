'Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні': Зеленський звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення рф (відео)

Президент України Володимир Зеленський у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії звернувся до громадян. Глава держави підкреслив: українці прагнуть завершення війни, однак ніхто не дозволить, щоб разом із нею зникла Україна. Наша держава хоче миру — справедливого, міцного і тривалого.

Зеленський нагадав, що минуло чотири роки відтоді, як у Москві планували захопити Київ "за три дні". За цими словами, зазначив він, стоїть мільйонний спротив українців, їхня мужність, щоденна праця та витримка від 24 лютого 2022 року.

Президент пригадав перші години вторгнення і роботу в урядовому бункері на Банковій, де відбувалися розмови зі світовими лідерами. Саме там, за його словами, пролунала порада залишити країну заради безпеки. У відповідь він заявив, що Україні потрібна зброя, а не евакуація. Зеленський наголосив: того дня всі українці відчували страх і невизначеність, але водночас усвідомлювали — іншої Батьківщини немає.

Він підкреслив, що мільйони людей зробили вибір на користь опору. Замість білих прапорів українці підняли синьо-жовті, а замість квітів для окупантів вишикувалися в черги до військкоматів. Захисники тримали оборону, цивільні допомагали армії та підтримували одне одного. Держава продовжувала функціонувати: організовувала постачання зброї, медикаментів і продовольства в заблоковані міста, координувала міжнародну підтримку.

Президент відзначив, що кожен пакет допомоги, кожна санкція проти Росії та кожна одиниця озброєння вимагали наполегливої дипломатичної роботи. Україна зверталася до парламентів і суспільств різних країн із закликом підтримати боротьбу за свободу. І світ почув цей голос — синьо-жовті прапори з’явилися на площах багатьох столиць.

Окремо Зеленський згадав переломні моменти війни — звільнення українських міст і сіл, повернення контролю над стратегічними об’єктами, посилення обороноздатності країни. Він наголосив, що Україна пройшла шлях від критичної нестачі захисного спорядження до розвитку власного оборонного виробництва і зміцнення протиповітряної оборони.

Читайте також: Переговори на Алясці: жодна "велика угода" не була укладена

Водночас президент підкреслив: Росія продовжує терор проти мирних міст і цивільної інфраструктури. Попри це, українці вистояли найскладніші періоди, зберегли єдність і державність. Країна залишається суб’єктом міжнародної політики, здобула статус кандидата на вступ до ЄС, повертає з полону своїх громадян і продовжує дипломатичну боротьбу.

Зеленський наголосив, що справжній мир можливий лише за умови гарантій безпеки та збереження суверенітету. Усі переговорні процеси, за його словами, мають одну мету — не знецінити жертви і не втратити здобуте за роки боротьби.

Президент подякував військовим, волонтерам, медикам, енергетикам, освітянам і всім громадянам, які щодня працюють заради країни. Він підкреслив: саме люди є головною силою України.

Підсумовуючи, глава держави заявив, що Україна зберегла незалежність, вистояла під найпотужнішим тиском і продовжує рух до справедливого миру. Кожен крок уперед, кожен досягнутий результат — це спільна заслуга українського народу.

Раніше ми розповідали, що Reuters опублікували цинічні умови Путіна для припинення війни проти України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!