Сезонна насолода б’є по кишені: вартість популярної ягоди вже перевищила торішню у півтора раза

В Україні вже третій тиждень поспіль дорожчає лохина – нині ціна за кілограм сягає 240 гривень. Причиною цього стало зменшення пропозиції на ринку при стабільно високому попиті.

Як повідомляє EastFruit, експерти вважають, що підвищення цін іще не зупинилося, і вартість ягоди продовжить зростати. Виробники зазначають, що сезон продажів ранніх і середньостиглих сортів лохини вже завершився.

Це спричинило дефіцит, який підживлює новий виток подорожчання. Водночас фермери, які ще реалізують пізні сорти, отримали можливість підняти цінники на свою продукцію.

Сьогодні вартість української лохини коливається від 170 до 240 гривень за кілограм. Це приблизно на 14% більше, ніж тиждень тому, і майже на 53% вище, ніж у цей же час торік. Аналітики прогнозують подальше підвищення вартості ягоди.

Вартість лохини в українських супермаркетах

Згідно з моніторингом OBOZ.UA, у більшості торговельних мереж ягода продається виключно у фасованому вигляді – упаковки коливаються від 125 до 650 грамів. Нефасовану лохину вдалося знайти лише у поодиноких супермаркетах.

Станом на 25 серпня ціни виглядали так:

"Фора" – 189,90 грн за 500 г;

"Сільпо" – 234 грн за 500 г;

Novus – 154 грн за 500 г;

Varus – 349,90 грн/кг;

Auchan – 239 грн/кг;

АТБ – 265,95 грн/кг.

