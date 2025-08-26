Сезонное удовольствие бьет по карману: стоимость популярной ягоды уже превысила прошлогоднюю в полтора раза

В Украине уже третью неделю подряд дорожает голубика – сейчас цена за килограмм достигает 240 гривен. Причиной тому стало уменьшение предложения на рынке при стабильно высоком спросе.

Как сообщает EastFruit, эксперты полагают, что повышение цен еще не остановилось, и стоимость ягоды продолжит расти. Производители отмечают, что сезон продаж ранних и среднеспелых сортов голубики уже завершился.

Это повлекло за собой дефицит, который подпитывает новый виток удорожания. В то же время фермеры, еще реализующие поздние сорта, получили возможность поднять ценники на свою продукцию.

Сегодня стоимость украинской голубики колеблется от 170 до 240 гривен за килограмм. Это примерно на 14% больше, чем неделю назад и почти на 53% выше, чем в это же время в прошлом году. Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение стоимости ягоды.

Стоимость голубики в украинских супермаркетах

Согласно мониторингу OBOZ.UA, в большинстве торговых сетей ягода продается исключительно в фасованном виде – упаковки колеблются от 125 до 650 граммов. Нефасованную голубику удалось найти только в единичных супермаркетах.

По состоянию на 25 августа цены выглядели так:

"Фора" - 189,90 грн за 500 г;

"Сильпо" - 234 грн за 500 г;

Novus – 154 грн за 500 г;

Varus – 349,90 грн/кг;

Auchan – 239 грн/кг;

АТБ – 265,95 грн/кг.

