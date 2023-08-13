Шість ознак, що ваш кіт – психопат

Чому коти нападають та стають агресивними - як зрозуміти, що кішка психопат - агресивний кіт що робити

Домашні кішки можуть бути дуже лагідними, приємно муркотіти та солодко спати біля вас. Проте всі власники кішок скажуть вам, що вони особливо непередбачувані.

Таким чином, вони можуть перейти від абсолютної ніжності до агресивного настрою миттєво. Без видимої причини ваша кішка може оголити пазурі або ігнорувати вас годинами, вважають експерти Sante Plus.

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Про кішок часто говорять, що вони схильні до маніпулювання. Вони егоїстичні, владні, байдужі, темпераментні, примхливі. Багато рис їхнього характеру пов'язані з психопатією. Саме, згідно з недавнім дослідженням, нова гіпотеза показує, що більшість із них справді можуть мати психопатичну особистість.

Як дізнатися, чи є ваш кіт психопатом?

Поведінка кішок може розглядатися як справжня загадка для багатьох власників. Дехто щодня демонструє свою любов, інші здаються дуже незалежними та відстороненими від свого господаря.

Однак, як правило, кішки рідко видають те, що насправді відчувають. Коли вони це зроблять, ви повинні бути напоготові, щоб спробувати розшифрувати їхні повідомлення. Просто стежте за кожним рухом.

Зіткнувшись з раптовими перепадами настрою вашого улюбленця, часто на думку приходить питання:: "У мого кота біполярний розлад, або він психопат?".

Кішки часто поводяться дивно, а деякі ознаки дуже промовисті. Серед них наступні будуть вказувати, що ваш улюбленець – справжній психопат:

1. Відсутність емпатії. Хоча кіт поруч із вами і любить, щоб його балували, кіт відомий своєю невдячністю та відсутністю співчуття. Він може повернутися до вас спиною будь-якої хвилини. Емоції та почуття насправді не його сильна сторона. Тому, якщо він не хоче до вас приходити, навіть якщо ви проситимете його годинами, ніщо не відніме у нього цю ідею. Дика натура кішки може швидко взяти гору, і вона ізолюється.

2. Тварина нападає на вас. Знайте одне, ваш кіт ніколи не нападає випадково, завжди є дуже конкретна причина його подряпин чи укусів. Або за інстинктом, або для захисту своєї території, або навіть для самооборони через страх перед можливою загрозою. Якщо ви погладите його в місцях, які йому не подобаються, або якщо він відчує, що на нього напали, він може роздратуватися і накинутися на вас.

Його агресивність можна пояснити деякими специфічними розладами, такими як дискомфорт або хвороба. У будь-якому випадку не піддавайтеся його спалахам насильства. З раннього віку його необхідно дресирувати та твердо відповідати на атаки.

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3. Він зухвалий. Оскільки кіт незалежний і автономний, кіт часто виявляє досить необачні ініціативи. Наприклад, опинитися на вершині дерева або на вершині даху будинку, щоб пограти в хижака. Він також здатний проникнути у будинок сусіда у спробі знайти їжу. У цих тварин зухвалість у крові!

4. Кіт стає домінантним. Бажання домінувати над іншими котами є йому інстинктивним. Він любить нав'язувати свої правила. Звідси його потреба маніпулювати своїм господарем та бачити все під контролем. Але коли він кидається в крайнощі і починає, наприклад, вас не слухатися, тоді треба вживати заходів.

5. У кота відсутній страх, що відповідає його зухвалому характеру. Оскільки тварина здається нечутливою до небезпеки, але цей сміливець, здається, готовий кинути виклик усім екстремальним ситуаціям. Але це, безсумнівно, було б однією з промовистих ознак його психопатії. Тому що загалом кішки, як відомо, досить полохливі, боязкі та обережні.

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6. Він стає ворожим (стосовно інших людей та інших тварин). Коли він відчуває неминучу небезпеку, боїться, що його територія перебуває під загрозою або побоюється за власне виживання, кіт здатний стати дуже агресивним, навіть жорстоким. Тому замість того, щоб втекти, дехто почне кричати, брикатися чи дряпатися. Зазвичай, це захисний механізм. Але якщо його ворожість повторюється регулярно, отже, він досить серйозний психопат.

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