Шість способів застосування пакетиків із силікагелем

Що таке силікагель та чому силікагель не можна викидати - способи застосування силікагелю вдома

Коли ви купуєте взуття чи упаковані товари, на дні коробки ви можете виявити маленькі білі пакетики з гранулами. Це силікагель, супервологовідвідний абсорбент.

Не викидайте ці пакети, тому що вони можуть надати вам послуги, про які ви навіть не здогадуєтеся. Про це пише видання Sante Plus.

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Що таке силікагель?

Силікагель – це матеріал мінерального походження, що продається у різних формах: гранули, перли або кульки. Його використовують через його зневоднюючі та абсорбуючі властивості. Його роль полягає в поглинанні вологи з навколишнього середовища для захисту різних продуктів під час транспортування чи зберігання. Ось чому його можна знайти в упаковці взуття, одягу, високотехнологічних предметів, а також у коробках із ліками та косметикою або у вітринах музеїв.

Зверніть увагу, що існує 2 типи силікагелю на вибір залежно від використання:

промисловий силікагель для предметів;

харчовий силікагель для харчових або фармацевтичних продуктів.

Силікагель може бути білим або кольоровим, але це не змінює його поглинаючої здатності. Кольоровий гель просто змінює колір, коли він насичується та його необхідно оновити. Силікагель нетоксичний і не становить небезпеки, але найкраще залишати його в упаковці, мити руки після роботи і, звичайно ж, не ковтати.

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Як повторно застосовувати силікагель

1. Порятунок мокрого мобільного телефону. Якщо ви впустили свій телефон у воду, або пролили на прилад щось, спочатку вимкніть його, протріть та скористайтеся допомогою силікагелю.

Після того, як ви протерли телефон, потрібно зняти корпус, просушити роз'єми всмоктуючою тканиною, по можливості потрібно вийняти акумулятор, SIM-картки і картку пам'яті, висушивши їх окремо.

Помістіть смартфон у герметичний пакет або коробку, повністю покривши його великою кількістю гранул силікагелю на 48 годин. Будьте обережні, щоб гранули не застрягли у роз'ємах. Гель, завдяки своїй здатності, що вбирає, здатний врятувати телефон. Цей метод набагато ефективніший за рисовий.

2. Сухий одяг. Якщо ви повернулися з пляжу або басейну, а ваш одяг все ще вологий, нічого страшного. Покладіть його у пакет із кількома пакетиками силікагелю, і ваші речі спокійно висохнуть. При цьому не буде запаху вологи чи плісняви.

3. Усунути неприємні запахи. Якщо ваша сумка або спортивне взуття випромінюють неприємний запах поту, або якщо у вашій шафці чи шафі пахне затхлістю, вживайте заходів. Декілька пакетиків кремнезему, поміщені всередину, вберуть всю вологу і усунуть небажані запахи.

4. Боротьба з іржею та окислення. Поглинаючи навколишню вологу, силікагель запобігає окисленню металевих предметів. Таким чином, ви можете захистити свої прикраси, столове срібло і навіть інструменти, не забуваючи при цьому про леза бритви, які прослужать довше.

5. Усуньте запотівання лобового скла. Що може бути неприємніше, ніж їхати із запітнілим лобовим склом? Щоб розв'язати цю проблему, просто помістіть пакетики з силікагелем на панель приладів вздовж лобового скла.

6. Захистіть свої фотографії та колекції. Якщо у вас є колекції марок, фотографій або старих книг, силікагель стане цінним союзником, який допоможе зберегти їх сухими в хороших умовах.

Нагадаємо, що видалити неприємний запах в автомобілі можна за допомогою простих речей, які є на кожній кухні.

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