Скільки електроенергії можна використовувати, щоб не позбавили субсидії – пояснення ПФУ

Скільки електроенергії можна використати на місяць, щоб оформити субсидію

Українці, які мають намір отримати субсидії на оплату комунальних послуг, повинні відповідати певним критеріям. Передбачено обмеження на споживану електроенергію протягом місяця.

Цю інформацію оприлюднили в пресслужбі Пенсійного фонду, нагадавши про те, що норми для оплати послуг з постачання та розподілу електроенергії були встановлені постановою Кабінету Міністрів України ще в 2014 році. Усі сім'ї, які планують отримувати державну допомогу для оплати комунальних послуг, повинні дотримуватися цих норм.

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Отже, норми споживаної електроенергії різняться в залежності від умов житла:

Для будинків з електроплитами та централізованим постачанням гарячої води допускається споживання до 110 кіловат-годин електроенергії на місяць на одну особу, а також додатково 30 кіловат-годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї в будинку. Максимально допустиме споживання - 230 кіловат-годин на місяць. Для будинків з газовими плитами і централізованим постачанням гарячої води встановлено ліміт споживання на рівні 70 кіловат-годин на місяць на одну особу і 30 кіловат-годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї в будинку. Максимально допустиме споживання - 190 кіловат-годин на місяць. У будинках без електричних плит, централізованого постачання гарячої та холодної води, а також газових водонагрівальних приладів дозволяється споживання електроенергії до 100 кіловат-годин на місяць на одну особу та 30 кіловат-годин на місяць на кожного іншого члена сім'ї в будинку. Максимально допустиме споживання - 220 кіловат-годин на місяць. У селах та селищах міського типу, де надається безкоштовне освітлення житла, ліміт споживаної електроенергії становить 30 кіловат-годин на особу на місяць.

Важливо відзначити, що допомога від держави на оплату комунальних послуг надається з моменту звернення громадян і до закінчення опалювального сезону. Субсидія на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня, а на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня.

Розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 буде здійснено автоматично для тих, кому вона призначена на неопалювальний період 2023 року, а також для тих, хто літом отримував нульовий розмір субсидії. Це означає, що громадянам не потрібно буде звертатися додатково для отримання цієї допомоги.

Важливим моментом є також врахування доходів під час призначення субсидії. Право на отримання субсидії мають українські сім'ї, витрати на комунальні послуги яких перевищують 15% від загального доходу. Загальний дохід включає в себе заробітну плату, пенсію, стипендію (за винятком соціальної), грошове забезпечення військовослужбовців, соціальні виплати, допомогу по безробіттю, грошові перекази з-за кордону, дивіденди від цінних паперів, а також кошти, отримані від оренди землі, продажу майна та інших джерел.

З жовтня 2023 року при розрахунку житлової субсидії будуть враховуватися доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали.

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