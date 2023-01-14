Чи стежить за вами смартфон: поради, як знайти та видалити шпигунське програмне забезпечення

Шпигунське програмне забезпечення (spyware) дозволяє кіберзлочинцям викрадати персональні дані з мобільних пристроїв та передавати їх зловмисникам. Ці програми важко відслідкувати, а їхня безперервна робота впливає на роботу гаджетів.

Якщо ваш смартфон став часто розряджатися, "з'їдає" трафік мобільного інтернету, або гаджет став частіше спамити вас рекламними повідомленнями – терміново перевірте, чи не підчепив він "шкідників". Як зрозуміти, що телефон "заразився".

Батарея смартфона стала швидше розряджатися – перевірте витратність акумулятора у налаштуваннях, обравши “Установки" – "Обслуговування пристрою" – "Батарея".

Інтенсивно використовується трафік мобільного інтернету – перевірте за допомогою "Налаштування" – "Підключення" – "Використання мобільних даних".

Рекламні повідомлення в інтерфейсі – перевірте нещодавно встановлені програми.

Отримання дивних або незвичайних повідомлень чи електронних листів – ніколи не натискайте на посилання, що надійшли з невідомих адрес та не завантажуйте ніяких файлів.

Як видалити програму-шпигуна

Найбільш радикальним способом видалення spyware вважається форматування внутрішньої пам'яті з одночасним скиданням смартфона на заводські налаштування. Але деякі програми все "виживуть" після таких дій, тому варто перевіряти гаджети за допомогою "офіційних" антивірусних програм.

Це можуть бути:

Malwarebytes Security

Incognito - Spyware Detector and Phone Security

Avast

Mobile Security

Bitdefender

Malwarebytes Security та інші.

Якщо ви використовуєте Android, вам потрібен сканер зловмисного програмного забезпечення, який також може захистити вашу інформацію в Інтернеті за допомогою таких функцій, як VPN, сканер мережі Wi-Fi і менеджер паролів.

Для користувачів iOS не так багато ризиків — iOS побудовано з безпечним ізольованим програмним середовищем, тому шкідливий файл чи програма не можуть змінити ваш пристрій. Однак користувачам iOS все ще потрібно хвилюватися про небезпечні мережі Wi-Fi та фішингові сайти, які можуть викрасти дані, на додаток до цілком реальної проблеми крадіжки iPhone.

Якщо ви помітили, що телефон атакували "шпигуни", варто змінити паролі всіх облікових записів, особливо це стосується мобільного банкінгу. Увімкніть двофакторну автентифікацію – вона потребуватиме для входу до облікового запису додаткової згоди власника мобільного пристрою.

Оновіть операційну систему гаджета – під час оновлення ОС перевірятиметься безпека пристрою, це теж допоможе виявити шпигунські програми.

Візьміть за звичку щодня перезавантажувати телефон.

Власникам iOS фахівці радять вимкнути iMessage та Facetime.

Нагадаємо, що термін служби телефона продовжить правильне зарядження. Оскільки акумулятор часто піддається випробуванням через помилки, які впливають на його належне функціонування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!