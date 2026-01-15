Слідкуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 15 січня

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15 січня 2025 року. Геомагнітні збурення оцінюють за К-індексом, який має шкалу від 2 до 9. Чим вищим є це значення, тим інтенсивнішою вважається магнітна буря та тим відчутнішим може бути її вплив як на самопочуття людей, так і на роботу технічних систем.

За наявними даними, у четвер, 15 січня, істотних магнітних коливань або бур не очікується. Геомагнітна обстановка в цей період прогнозується спокійною. Про це повідомляє NOAA.

Водночас фахівці застерігають, що прогноз може коригуватися, адже показники сонячної активності оновлюються кожні три години. Астрофізики наголошують: найбільш точними вважаються прогнози на найближчу добу, тоді як довші прогностичні періоди мають орієнтовний характер.

