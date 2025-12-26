Слідкуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 26 грудня

У п’ятницю, 26 грудня, сонячна активність залишатиметься на мінімальному рівні. За прогнозами, очікується слабка магнітна буря "зеленого" рівня з показником К-індексу близько 2,7.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби. Загалом геомагнітна обстановка буде стабільною та спокійною. Водночас фахівці не виключають короткочасних періодів підвищеної активності, які можуть виникнути через залишковий вплив корональної діри на Сонці.

Варто пам’ятати, що навіть слабкі коливання геомагнітного поля здатні позначатися на самопочутті метеочутливих людей. Тому лікарі радять дотримуватися режиму сну, не перевантажувати організм, пити достатньо води та слідкувати за повноцінним і збалансованим харчуванням.

