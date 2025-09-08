Склалась парадоксальна ситуація: в якому з регіонів України квартира для здачі в оренду може окупитися за рік

На сході України склалася незвична ситуація на ринку житла. Купити квартиру можна всього за 7-8 тисяч доларів, тоді як оренда такого житла коштує 1000-2000 грн на добу. Це означає, що інвестиції окупляться за 12-14 місяців, що робить цей регіон привабливим для інвесторів, проте слід враховувати воєнні ризики.

Який прибуток можна отримати від такої нерухомості та які саме ризики існують, розповідається у матеріалі OBOZ.UA. На спеціалізованих сайтах можна знайти однокімнатні квартири в Слов’янську та Краматорську за ціною 7-8 тисяч доларів, а іноді навіть за ще нижчими цінами.

Трикімнатні квартири з ремонтом інколи продаються за ціною до $15 тисяч, а старі "хрущовки" можна придбати ще дешевше – від $5 тисяч. "Основна причина таких цін – масовий виїзд населення та постійні ризики від обстрілів. Близько 60% угод здійснюються через те, що власники покидають міста і прагнуть швидко продати свої квартири", – зазначає місцевий рієлтор Владислав Савченко.

За його словами, найчастіше на продаж виставляють двокімнатні квартири, дещо рідше – однокімнатні, а ось трикімнатні менш затребувані серед покупців. "Все залежить від ціни: якщо квартира коштує нижче за ринкову, її можуть придбати всього за день-два", – пояснює експерт.

Попит на оренду житла в східних містах залишається стабільно високим. Сюди приїжджають військові, волонтери, журналісти та представники міжнародних місій, що забезпечує постійний інтерес до оренди.

Ціни на оренду:

Оренда на добу : від 1000 до 2000 гривень за квартиру, інколи навіть дорожче;

: від 1000 до 2000 гривень за квартиру, інколи навіть дорожче; Місячна оренда: дво- та трикімнатні квартири здаються за 8-12 тисяч гривень, а в Дружківці ціни можуть досягати 16 тисяч гривень.

"Навіть у невеликих містах оренда часто дорівнює київським цінам. Якщо попит є, квартири знімають дуже швидко, а власники впевнені, що знайдуть орендаря", – зазначає рієлтор.

Якщо купити квартиру за $7–8 тисяч (близько 280–320 тис. грн) і здавати її подобово по 1200 грн на добу, навіть при неповній завантаженості (20 днів на місяць), можна заробляти приблизно 24 тисячі гривень щомісяця (600 доларів). Це дозволяє окупити вкладення за 12–14 місяців.

Водночас в Києві та Львові однокімнатні квартири стартують від $50-60 тисяч, але оренда зазвичай не перевищує $500 на місяць. Таким чином, термін окупності цих квартир може варіюватися від 12 до 20 років.

"На сході ми бачимо унікальну ситуацію: інвестиції окупаються в кілька разів швидше, ніж у мирних регіонах. Але слід враховувати й ризики – це зона бойових дій, і покупець повинен розуміти, що об’єкт може постраждати від обстрілів", – зазначає Савченко. Він пояснює, що покупці поділяються на дві групи:

ті, хто виїхав і не збирається повертатися (продають свої квартири); ті, хто придбає житло для інвестування в оренду.

