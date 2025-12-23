Служитимуть довго: топ надійних кросоверів

Toyota RAV4 упевнено зберігає статус одного з найпопулярніших кросоверів у світі та в Україні, асоціюючись із надійністю, помірною витратою пального та сучасними технологічними рішеннями. Втім, аналітики з iSeeCars з’ясували, що на ринку є моделі, до яких власники прив’язуються ще більше й не поспішають з ними розлучатися навіть після 15 років експлуатації.

Про це повідомляє UaMotors. Ці 5 моделей можуть похизуватись надійністю та високою якістю.

Toyota Highlander: очолив рейтинг великий трирядний кросовер Toyota Highlander. За даними дослідження, 12,4% власників продовжують користуватися цим авто понад 15 років. Модель цінують як надійний сімейний транспорт із потужними моторами, високими стандартами безпеки та комфортним салоном. Водночас серед мінусів називають підвищену витрату пального та високу вартість обслуговування. Honda CR-V: знаковий японський кросовер підтверджує репутацію довговічного авто: 10,7% власників не змінюють його навіть через півтора десятка років. CR-V приваблює економічністю та невибагливістю в експлуатації. Слабкими сторонами моделі вважають підвищений рівень шуму двигуна та не найкращий антикорозійний захист. Honda Pilot: цей просторий SUV для родин поєднує практичність і витривалість. Понад 10,4% власників залишаються з Honda Pilot більше 15 років. Серед головних переваг — великий багажник і надійна трансмісія. Недолік, на який найчастіше скаржаться, — значна витрата пального. Subaru Forester: постійний учасник рейтингів надійності також потрапив до списку. Майже 9,8% власників користуються Forester понад 15 років. Автомобіль цінують за фірмовий повний привід, міцну підвіску та довговічні двигуни. До мінусів відносять можливу підвищену витрату мастила та шумну роботу моторів. Toyota 4Runner: замикає п’ятірку легендарний позашляховик, який добре почувається і з роками, і на бездоріжжі. 9,4% власників не розлучаються з Toyota 4Runner навіть після 15 років експлуатації. Його сильні сторони — надійність, прохідність і повний привід. Натомість для міських умов авто може бути занадто габаритним і вимагати значних витрат на паливо.

