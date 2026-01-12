Служитимуть довго: топ найнадійніших авто 2026 року

Надійність — один із ключових критеріїв при виборі автомобіля для багатьох водіїв. Якщо ви шукаєте машину, яка рідко ламатиметься, потребуватиме мінімум ремонтів і добре триматиме вартість, зверніть увагу на моделі з найвищими оцінками надійності.

Про це повідомляє GOBankingRates.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Ось ТОП-10 найнадійніших автомобілів 2026 року (на основі свіжих рейтингів та прогнозів надійності):

Toyota Camry: лідер серед седанів бізнес-класу. Toyota Camry традиційно посідає перші місця за надійністю, має низькі витрати на обслуговування та відмінну довговічність. Toyota Prius:найнадійніший гібрид 2026 року. Витрата палива — близько 4 л/100 км, мінімальні проблеми з гібридною системою, ідеальний вибір для економних водіїв. Toyota Corolla: компактний седан або хетчбек, який роками тримається в топах надійності. Проста конструкція, дешеві запчастини та низька ймовірність поломок. Subaru Forester: компактний кросовер з повним приводом, який вирізняється міцністю та відмінною прохідністю. Subaru стабільно входить до лідерів за надійністю. Subaru Impreza: компактний хетчбек або седан з повним приводом — надійний, безпечний і практичний варіант для щоденного використання. Lexus NX: преміум-кросовер від Lexus (дочірньої компанії Toyota). Висока якість збірки, довговічні двигуни та гібридні системи. Lexus RX: середньорозмірний преміум-кросовер — один із найнадійніших у своєму класі, з відмінними оцінками за довгострокову експлуатацію. Honda HR-V: компактний кросовер від Honda — простий, економічний і дуже надійний, з мінімальними витратами на ремонт. Kia Sorento Hybrid: трирядний гібридний кросовер, який Consumer Reports визнав одним із найнадійніших у сегменті сімейних SUV. Hyundai Elantra Hybrid: компактний седан-гібрид з витратою до 4–5 л/100 км, хорошою гарантією та високими оцінками надійності.

Toyota та Lexus традиційно лідирують у рейтингах надійності (за даними Consumer Reports 2026 року Toyota посіла одне з перших місць серед брендів). Гібриди (особливо Prius та Elantra Hybrid) демонструють найменшу кількість проблем порівняно з чистими електромобілями чи деякими бензиновими моделями.

Яких автомобілів краще уникати у 2026 році

На противагу надійним моделям, видання Jalopnik (на основі даних Consumer Reports) рекомендує утриматися від покупки деяких авто через високий ризик поломок та дорогих ремонтів:

Alfa Romeo Giulia та Alfa Romeo Tonale — часто виходять з ладу, низькі оцінки надійності.

та — часто виходять з ладу, низькі оцінки надійності. Dodge загалом, зокрема кросовер Dodge Hornet (має багато спільних деталей з Alfa Romeo Tonale, що призводить до аналогічних проблем).

Також ми вже писали про топ найгірших китайських автомобілів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!