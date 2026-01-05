Сніг та морози до 16 градусів: коли в Україні похолодає

Із початком нового тижня в Україні встановиться по-справжньому зимова погода. Вже з 6 січня синоптики прогнозують сніг у більшості областей, а разом з опадами очікується поступове, але відчутне зниження температури. Снігопади охоплять майже всю країну, а похолодання посилюватиметься день за днем.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, найхолодніше буде ближче до 9 січня. У нічний час температура повітря може знижуватися до –16…–17 градусів, тоді як удень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу –12 градусів. Саме кінець тижня стане піком морозів.

