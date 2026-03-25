Снігопади та мороз нижче нуля: Україну очікує різке похолодання на початку квітня

Попри те, що на календарі вже весна, погодні умови в Україні знову нагадуватимуть зимові. На початку квітня в країні очікуються снігопади, а температура в багатьох регіонах може опуститися нижче нуля. Найбільше похолодання торкнеться західних і центральних областей.

Про це повідомляє Venutsky. Уже наприкінці березня синоптики фіксують нестандартні погодні прояви, зокрема на заході України. Так, в Івано-Франківська область прогнозують нічні снігопади.

Нова хвиля опадів очікується на початку квітня. Зокрема, 6 квітня мокрий сніг пошириться із західних регіонів у напрямку центру. Опади прогнозують у Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця, Житомир, Полтава, Рівне, Черкаси, Кременчук, а також у Київ і Київській області. Через температуру, близьку до нуля, сніг буде переважно мокрим і змішуватиметься з дощем.

7 квітня холодна погода збережеться: сніг знову можливий у низці міст, зокрема у Львові, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі, Полтаві, Кропивницький, Вінниці, Черкасах, Чернівцях, Кременчуці та на Київщині.

Синоптики зазначають, що подібні погодні аномалії вже траплялися у квітні попередніх років, коли температура й кількість опадів суттєво відхилялися від кліматичної норми. Водночас вони застерігають, що прогнози можуть змінюватися, адже погодні умови залишаються нестабільними.

Фахівці радять підготуватися до можливого похолодання, бути обережними на дорогах і тротуарах через мокрий сніг, який може спричиняти ожеледицю. Весна 2026 року вкотре демонструє, що навіть у теплий сезон погода може бути доволі непередбачуваною.

Нагадаємо, на Україну насувається похолодання до +1.

