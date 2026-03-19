Збереже ваші гроші: названо найекономічніший дизельний автомобіль

Серед популярних у Європі дизельних авто найменшу реальну витрату пального показав Renault Megane. За результатами дослідження, у звичайних умовах експлуатації він споживає в середньому близько 5,3 літра на 100 км.

Про це пише Interia. Рейтинг сформували на основі даних European Environment Agency, яка збирає інформацію про фактичну витрату пального з бортових систем автомобілів під час техоглядів і обслуговування. Аналіз провело шведське видання Vi Bilägare, використавши дані понад 41 тисячі автомобілів, зареєстрованих у Європі впродовж 2021–2023 років.

Окрім французької моделі, до переліку найекономніших дизельних авто увійшли також:

Mercedes-Benz A-Class — приблизно 5,3 л/100 км

Mercedes-Benz CLA — близько 5,5 л/100 км

Volkswagen Golf — близько 5,5 л/100 км

Загалом лише чотири моделі змогли продемонструвати витрату нижче 5,5 літра на 100 км у реальних дорожніх умовах.

Трохи вищі показники — у межах 5,7–5,8 л/100 км — зафіксовано в таких популярних автомобілів, як Peugeot 3008, Skoda Octavia, BMW 1 Series, Volvo V60, BMW 3 Series та BMW X1.

Дослідження також виявило різницю між фактичними витратами та офіційними даними виробників, які визначаються за стандартом WLTP. У середньому реальна витрата пального приблизно на 7% вища за заявлену.

Найменше відхилення зафіксували у Mercedes-Benz E-Class All-Terrain — близько 2%. Подібні результати показали Volkswagen Touareg, Volvo V60 та BMW X1.

Водночас найбільша різниця між паспортними та реальними показниками зафіксована у Volkswagen T-Roc — до 17%. Значні відхилення також продемонстрували Skoda Karoq та Skoda Octavia — близько 15%.

Найбільшу витрату пального очікувано показали великі позашляховики та мінівени. Зокрема, Volvo XC90 споживає близько 8 л/100 км, BMW X5 — приблизно 8,4 л, а Mercedes-Benz GLS — майже 9,7 літра на 100 км.

