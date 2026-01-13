Збережуть гаманець: топ недорогих автомобілів 2026 року

Експерти британського видання Autocar (одного з найавторитетніших автожурналів) склали оновлений рейтинг найкращих електромобілів 2026 року, які вже доступні для покупки. Вони оцінювали машини за дизайном, якістю інтер'єру, продуктивністю, ходовими якостями, запасом ходу, витратами на експлуатацію та співвідношенням ціна/якість.

OBOZ.UA виділили з повного списку саме найбільш доступні моделі — ті, що пропонують максимум за розумні гроші. Усі вони вже в продажу або стартували на європейському ринку, і деякі вже отримали нагороди в щорічних конкурсах.

ТОП-5 найдоступніших найкращих електромобілів 2026 року

Skoda Elroq: компактний електричний кросовер на платформі VW Group. Експерти називають його одним із найкращих сімейних EV за співвідношенням ціна/якість. Великий просторий салон, практичний багажник, запас ходу до 355–500 км (залежно від батареї), комфортна підвіска та низькі витрати на експлуатацію. Часто перемагає в тестах на практичність і сімейне використання. Kia EV3: компактний міський кросовер від Kia з футуристичним дизайном, великим панорамним екраном і запасом ходу до 375–600 км (залежно від версії). Один із найзбалансованіших EV для щоденного використання. Переможець у номінації "Найкращий електромобіль 2025 року" за версією Autocar Awards. Відрізняється тишею в салоні, якісними матеріалами та 7-річною гарантією. Cupra Born: спортивний хетчбек на платформі VW ID.3, але з більш динамічним характером і яскравим дизайном. Високі оцінки за керованість, швидкість зарядки та баланс між практичністю й драйвом. Ідеальний вибір для тих, хто хоче емоцій від керування, але не готовий платити за преміум. Renault 5 E-Tech: ретро-електромобіль у сучасному виконанні — компактний, стильний хетчбек з запасом ходу до 400 км. Дуже практичний для міста, зручний салон і низька ціна порівняно з конкурентами. Отримав високі бали за характер, дизайн і доступність — справжній "народний" EV. Tesla Model 3: оновлена версія 2026 року — один із найпопулярніших електромобілів світу. Високі оцінки за динаміку, технології (автопілот, великий екран), запас ходу (до 600+ км у топ-версіях) і швидку зарядку. Залишається еталоном у класі завдяки постійним оновленням і розвиненій мережі Supercharger.

