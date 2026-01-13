Сохранят кошелек: топ недорогих автомобилей 2026 года

Эксперты британского издания Autocar (одного из самых авторитетных автожурналов) составили обновленный рейтинг лучших электромобилей 2026 года, которые уже доступны для покупки. Они оценивали машины по дизайну, качеству интерьера, производительности, ходовым качествам, запасу хода, затратам на эксплуатацию и соотношению цена/качество.

OBOZ.UA выделили из полного списка самые доступные модели — предлагающие максимум за разумные деньги. Все они уже в продаже или стартовали на европейском рынке и некоторые уже получили награды в ежегодных конкурсах.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

ТОП-5 самых доступных лучших электромобилей 2026 года

Skoda Elroq: компактный электрический кроссовер на платформе VW Group. Эксперты называют его одним из лучших семейных EV по соотношению цена/качество. Большой просторный салон, практичный багажник, запас хода до 355-500 км (в зависимости от батареи), комфортная подвеска и низкие затраты на эксплуатацию. Часто побеждает в тестах на практичность и домашнее использование. Kia EV3: компактный городской кроссовер от Kia с футуристическим дизайном, большим панорамным экраном и запасом хода до 375-600 км (в зависимости от версии). Один из самых сбалансированных EV для повседневного использования. Победитель в номинации "Лучший электромобиль 2025 года" по версии Autocar Awards. Отличается тишиной в салоне, качественными материалами и 7-летней гарантией. Cupra Born: спортивный хэтчбек на VW платформе ID.3, но с более динамичным характером и ярким дизайном. Высокие оценки за управляемость, скорость зарядки и баланс между практичностью и драйвом. Идеальный выбор для тех, кто хочет эмоций от вождения, но не готов платить за премиум. Renault 5 E-Tech: ретро-электромобиль в современном исполнении – компактный, стильный хэтчбек с запасом хода до 400 км. Очень практичный для города, удобный салон и низкая цена по сравнению с конкурентами. Получил высокие баллы за характер, дизайн и доступность – настоящий "народный" EV. Tesla Model 3: обновленная версия 2026 года – один из самых популярных электромобилей мира. Высокие оценки по динамике, технологиям (автопилот, большой экран), запас хода (до 600+ км в топ-версиях) и быструю зарядку. Остается эталоном в классе благодаря постоянным обновлениям и развитой сети Supercharger.

Также мы уже писали о топах самых плохих китайских автомобилей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !