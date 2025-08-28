Сонячно, сухо та спекотно: прогноз погоди в Україні на 29 серпня

У п’ятницю, 29 серпня, в Україні очікується суха, сонячна й спекотна погода. На кліматичні умови впливає антициклон, тож температура підніметься до +28…+32 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Вихідними спека ще посилиться — стовпчики термометрів сягнуть +30…+35 градусів. Лише на заході 31 серпня стане трохи прохолодніше — там прогнозують від +24 до +27 градусів.

У Києві також пануватиме спекотне "бабине літо". Опадів не передбачається, температура завтра триматиметься близько +28 градусів.

Діденко зазначає, що відчутне полегшення очікується після 7 вересня, коли стане свіжіше й комфортніше.

Раніше ми розповідали, якою буде осінь в Україні.

