Соціальна пенсія-2026: який розмір та хто має право

Не всі українці після досягнення пенсійного віку можуть оформити страхову пенсію. Головна причина — недостатній страховий стаж. У таких випадках держава призначає соціальну допомогу замість пенсії.

Про те, хто має право на соціальну пенсію у 2026 році, від чого залежить її розмір і як її оформити. Про це пояснили в Пенсійному фонді України.

Умови виходу на пенсію за віком у 2026 році

З 1 січня 2026 року діють оновлені вимоги до страхового стажу для пенсії за віком:

У 60 років — потрібно 33 роки стажу;

— потрібно стажу; У 63 роки — від 23 років стажу;

— від стажу; У 65 років — від 15 років стажу.

Важливо: вимоги залежать від року досягнення пенсійного віку, а не від дати подання заяви. Наприклад, якщо людина досягла 60 років у 2025-му, але звернулася за пенсією вже у 2026-му, для неї все одно діють норми 2025 року — 32 роки стажу.

Пенсію призначають з наступного дня після досягнення віку, якщо заява подана не пізніше ніж через три місяці.

Хто не має права на страхову пенсію

Особи, які досягли 65 років, але мають менше 15 років страхового стажу, не можуть отримувати пенсію за віком. Замість цього їм призначають державну соціальну допомогу. Це не пенсія, а окремий вид підтримки для людей пенсійного віку без достатнього стажу та без інших пенсійних виплат.

Розмір соціальної допомоги у 2026 році

Сума залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року він становить 2 595 грн. Отже, соціальна допомога для осіб від 65 років без 15 років стажу дорівнює саме цій сумі — 2 595 грн на місяць.

Як оформити соціальну допомогу

Подати заяву можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду, через представника за довіреністю або онлайн — через особистий кабінет на сайті ПФУ чи портал "Дія" (якщо послуга доступна).

Необхідні документи:

паспорт або ID-картка з реєстрацією місця проживання;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

реквізити банківського рахунку для виплат;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом, військовий квиток, свідоцтва про народження дітей тощо);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців до 30 червня 2000 року (за бажанням — для можливого перерахунку в майбутньому);

документи про особливий статус (якщо є).

Послуга оформлення безкоштовна. Рішення приймають протягом 10 робочих днів. Виплати починаються з місяця подання заяви.

