Абсолютно неприйнятно: Трамп відхилив пропозиції Ірану щодо завершення війни

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував пропозиції Ірану щодо припинення війни, назвавши відповідь Тегерана на американський проєкт угоди "абсолютно неприйнятною". США очікували на офіційну реакцію Ірану протягом десяти днів, і відповідь надійшла у неділю.

У Білому домі сподівалися побачити ознаки прогресу в переговорах, однак перша реакція американського президента свідчила про розчарування. Про це повідомляє Axios із посиланням на коментар Трампа, а також його допис у соцмережі Truth Social.

"Мені не подобається їхній лист. Він недоречний. Мене не влаштовує їхня відповідь", — заявив Трамп у коментарі Axios, не розкриваючи деталей документа. Також він вкотре звинуватив Іран у дестабілізації ситуації у світі. "Вони вже 47 років нападають на багато країн", — сказав президент США.

Згодом Трамп підтвердив свою позицію у Truth Social. "Я щойно прочитав відповідь так званих "представників" Ірану. Мені вона не подобається — це абсолютно неприйнятно", — написав він.

За даними іранських державних медіа, у відповіді Тегеран зробив акцент на необхідності припинення війни та отриманні гарантій, що бойові дії не відновляться.

Крім того, Іран наполягав на:

скасуванні американських санкцій;

припиненні бойових дій на всіх напрямках;

збереженні контролю над Ормузькою протокою;

негайному припиненні морської блокади США після підписання угоди;

розморожуванні іранських активів одразу після укладення домовленостей.

Також іранська сторона підтримала формат попереднього меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає 30-денний переговорний період. У цей час, за вимогою Тегерана, США мають скасувати обмеження на продаж іранської нафти.

Водночас іранські ЗМІ не уточнили, на які поступки у ядерній сфері готовий піти Тегеран. Одне з джерел іранських медіа заявило, що переговорна команда діє виключно в інтересах Ірану, а не для того, щоб "догодити Трампу".

У Axios зазначають, що вимоги Ірану суттєво відрізняються від очікувань американських переговірників. При цьому Трамп поки не повідомив, чи готовий продовжувати дипломатичний процес, чи розглядатиме подальші військові кроки.

