Здатна знищити Чумацький Шлях: Hubble показав галактику Андромеди (фото)

Нове зображення Галактики Андромеди, зроблене телескопом Hubble, вражає яскравими відтінками рожевого та червоного, які свідчать про активне утворення зірок у цій галактиці. Андромеда, найближчий галактичний сусід Чумацького Шляху, знаходиться на відстані близько 2,5 мільйона світлових років і за своїми розмірами та масою майже дорівнює нашій галактиці.

На останньому знімку, опублікованому 30 серпня, зображений північно-східний регіон Андромеди, включно зі складними спіральними рукавами та смугами іонізованого газу. Ці газові структури активно сприяють формуванню нових зірок. За даними NASA, такі "зіркові розплідники" створюють динамічне середовище, в якому газ водню збуджується та утворює зіркові "троянди".

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Завдяки сучасним технологіям телескопа Hubble, зокрема Advanced Camera for Surveys та Wide Field Camera 3, вчені отримали можливість досліджувати внутрішню структуру Андромеди, занурюючись у її спіральні рукави. Це дозволяє детальніше вивчити величезну кількість зірок у галактиці та отримати нові дані про їх еволюцію.

Науковці дослідили спіральні рукави Андромеди. Джерело: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) Науковці дослідили спіральні рукави Андромеди. Джерело: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Науковці дослідили спіральні рукави Андромеди. Джерело: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) Науковці дослідили спіральні рукави Андромеди. Джерело: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Дослідження галактики Андромеди дає вченим краще розуміння процесів формування зірок як у нашому космічному сусідстві, так і в далеких галактиках. Крім того, вивчення цих зіркових скупчень дозволяє поглибити знання про загальні закони еволюції галактик у Всесвіті.

Науковці дослідили спіральні рукави Андромеди. Джерело: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) Науковці дослідили спіральні рукави Андромеди. Джерело: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Науковці дослідили спіральні рукави Андромеди. Джерело: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America) Науковці дослідили спіральні рукави Андромеди. Джерело: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Андромеда та Чумацький Шлях взаємодіють під впливом гравітації та темної матерії, яка їх оточує. Очікується, що через 2-4 мільярди років ці дві галактики зіткнуться, що кардинально змінить їхню структуру. Однак деякі нові дослідження ставлять під сумнів можливість такого лобового зіткнення, і лише час покаже, як саме розвиватимуться ці космічні події.

Раніше космічний телескоп Джеймса Вебба пролив нове світло на формування чорних дір та галактик.

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