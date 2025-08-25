Здатні проїхати до 500 тисяч кілометрів: названо топ якісних автомобілів

Більшість авто з часом вичерпують свій ресурс, проте окремі марки здатні служити значно довше й долати сотні тисяч кілометрів без серйозних проблем. Американський механік із сервісу Accurate Automotive у штаті Колорадо поділився досвідом і назвав п’ять брендів, які можуть без критичних поломок пройти понад 400–500 тисяч кілометрів. Примітно, що всі вони японського виробництва.

Першою він виокремив Toyota. За словами спеціаліста, ця марка традиційно славиться інженерною якістю та надійністю, а виробники приділяють особливу увагу довговічності машин. Попри окремі технічні зміни в нових моделях, базові характеристики залишаються стабільними, що робить автомобілі Toyota одними з найміцніших.

Другою у списку стала Honda, яку механік назвав прикладом поєднання надійності та простоти в ремонті. Авто цього бренду рідко виходять із ладу, а навіть складні несправності усуваються швидко й коштують відносно недорого.

Окрему увагу він приділив Subaru, назвавши її однією з найулюбленіших марок. Механік підкреслив, що ці авто не лише витривалі, а й привабливі зовні та всередині. Водночас він застеріг від покупки окремих моделей, зокрема Subaru Tribeca, яка, за його словами, виявилася вкрай невдалою.

Не оминули увагою й Lexus. Попри належність до преміального сегменту, ці машини поєднують високу якість із доступністю ремонту. Фахівець пояснив це тим, що бренд є "родичем" Toyota, успадкувавши від неї надійність і міцність.

Завершує перелік Acura — підрозділ Honda, орієнтований на люксові моделі та спорткари. Вони здатні пройти понад 400 тисяч кілометрів, а завдяки ідентичності багатьох запчастин із Honda обслуговування лишається відносно простим.

Таким чином, п’ятірка японських марок — Toyota, Honda, Subaru, Lexus і Acura — заслужено вважається однією з найкращих для тих, хто цінує довговічність, надійність та економічність експлуатації.

