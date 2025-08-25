Способны проехать до 500 тысяч километров: названы топ качественных автомобилей

Большинство авто со временем исчерпывают свой ресурс, однако отдельные марки способны служить гораздо дольше и преодолевать сотни тысяч километров без серьезных проблем. Американский механик по сервису Accurate Automotive в штате Колорадо поделился опытом и назвал пять брендов, которые могут без критических поломок пройти более 400-500 тысяч километров. Примечательно, что они все японского производства.

Первой он выделил Toyota. По словам специалиста, эта марка традиционно славится инженерным качеством и надежностью, а производители уделяют особое внимание долговечности машин. Несмотря на некоторые технические изменения в новых моделях, базовые характеристики остаются стабильными, что делает автомобили Toyota одними из самых прочных.

Второй в списке стала Honda, которую механик назвал примером сочетания надежности и простоты в ремонте. Автомобили этого бренда редко выходят из строя, а даже сложные неисправности устраняются быстро и стоят относительно недорого.

Отдельное внимание он уделил Subaru, назвав ее одной из самых любимых марок. Механик подчеркнул, что эти авто не только выносливы, но и привлекательны снаружи и внутри. В то же время он предостерег от покупки отдельных моделей, в частности, Subaru Tribeca, которая, по его словам, оказалась крайне неудачной.

Не обошли вниманием и Lexus. Несмотря на принадлежность к премиальному сегменту эти машины сочетают высокое качество с доступностью ремонта. Специалист объяснил это тем, что бренд является "родственником" Toyota, унаследовав от нее надежность и прочность.

Завершает список Acura – подразделение Honda, ориентированное на люксовые модели и спорткары. Они способны пройти более 400 тысяч километров, а благодаря идентичности многих запчастей Honda обслуживание остается относительно простым.

Таким образом, пятерка японских марок – Toyota, Honda, Subaru, Lexus и Acura – заслуженно считается одной из лучших для тех, кто ценит долговечность, надежность и экономичность эксплуатации.

