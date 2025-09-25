Сухо та сонячно: прогноз погоди в Україні на 26 вересня

26 вересня в Україні переважатиме суха та сонячна погода завдяки антициклону Petralilly, центр якого розташувався над Балтійським регіоном. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +13…+16 градусів, на півдні буде трохи тепліше — до +18.

Ніч обіцяє бути холодною: від +2 до +9 градусів, а на півночі, місцями на заході, у центрі та на північному сході можливі заморозки на ґрунті. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві також прогнозується суха й сонячна погода. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +2…+5 градусів, на околицях імовірні заморозки на ґрунті. Вдень температура підніметься до +13…+15 градусів.

