Такого ви ще не куштували: мариновані помідори зі сливами на зиму

Мариновані помідори зі сливами — оригінальна домашня консервація, яка здивує навіть досвідчених поціновувачів зимових заготовок. Томати залишаються соковитими й пружними, а сливи, просочившись маринадом, набувають ніжного кисло-солодкого смаку з легкою пряною ноткою.

Така закуска стане чудовим доповненням до м'ясних страв, картоплі чи святкового столу. Про це пише Shuba.

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Корисні поради перед приготуванням

Щоб консервація вдалася, варто дотримуватися кількох простих правил:

використовуйте щільні, не перезрілі сливи — вони добре збережуть форму під час маринування;

томати та сливи мають бути без тріщин, пошкоджень і ознак псування;

листя селери надає маринаду насиченого аромату, але за бажанням його можна замінити кропом або петрушкою;

цибулю краще нарізати кільцями або півкільцями — вона зробить смак маринаду більш гармонійним;

для рецепта підійде столовий оцет 9%, який додають у маринад перед повторним закипанням;

банки стерилізують уже після заливання гарячим маринадом — приблизно 10 хвилин для літрових ємностей;

після закочування банки необхідно перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

ІнгредієнтиОсновні

помідори — 3 кг;

сливи — 1 кг;

ріпчаста цибуля — 2 шт.;

лавровий лист — 5 шт.;

листя селери — 5 шт.;

чорний перець горошком — 30 шт.;

духмяний перець горошком — 15 шт.

Для маринаду

вода — 3 л;

сіль — 80 г;

цукор — 150 г;

оцет 9% — 120 мл.

Спосіб приготування

Крок 1. Підготуйте інгредієнти

Ретельно вимийте й простерилізуйте банки та кришки. Помідори й сливи промийте, переберіть і обсушіть. Цибулю очистіть та наріжте кільцями або півкільцями, листя селери також промийте.

Крок 2. Наповніть банки

На дно кожної банки покладіть трохи цибулі, лавровий лист, селеру, чорний і духмяний перець. Потім щільно, але без надмірного натискання, викладайте помідори та сливи, чергуючи їх між собою.

Крок 3. Зваріть маринад

У каструлю налийте воду, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння та розмішайте до повного розчинення. Влийте оцет, ще раз закип'ятіть маринад і відразу розлийте його по банках.

Крок 4. Простерилізуйте та закатайте

Поставте банки у велику каструлю з гарячою водою, накрийте кришками й стерилізуйте приблизно 10 хвилин після закипання води. Після цього герметично закрийте банки, переверніть їх догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.

Зберігайте готову консервацію в прохолодному темному місці.

Корисні поради

Якщо хочете отримати ніжніший смак, використовуйте більше солодких слив і зменшіть кількість селери. Для більш пікантної версії можна додати до банки невеликий шматочок гострого перцю або кілька додаткових горошин духмяного перцю.

Найкраще відкривати таку заготівлю через кілька тижнів після консервування — за цей час томати, сливи та маринад повністю наситяться ароматами один одного.

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