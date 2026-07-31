Такого ви ще не куштували: мариновані помідори зі сливами на зиму
Мариновані помідори зі сливами — оригінальна домашня консервація, яка здивує навіть досвідчених поціновувачів зимових заготовок. Томати залишаються соковитими й пружними, а сливи, просочившись маринадом, набувають ніжного кисло-солодкого смаку з легкою пряною ноткою.
Така закуска стане чудовим доповненням до м'ясних страв, картоплі чи святкового столу. Про це пише Shuba.
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Корисні поради перед приготуванням
Щоб консервація вдалася, варто дотримуватися кількох простих правил:
- використовуйте щільні, не перезрілі сливи — вони добре збережуть форму під час маринування;
- томати та сливи мають бути без тріщин, пошкоджень і ознак псування;
- листя селери надає маринаду насиченого аромату, але за бажанням його можна замінити кропом або петрушкою;
- цибулю краще нарізати кільцями або півкільцями — вона зробить смак маринаду більш гармонійним;
- для рецепта підійде столовий оцет 9%, який додають у маринад перед повторним закипанням;
- банки стерилізують уже після заливання гарячим маринадом — приблизно 10 хвилин для літрових ємностей;
- після закочування банки необхідно перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
ІнгредієнтиОсновні
- помідори — 3 кг;
- сливи — 1 кг;
- ріпчаста цибуля — 2 шт.;
- лавровий лист — 5 шт.;
- листя селери — 5 шт.;
- чорний перець горошком — 30 шт.;
- духмяний перець горошком — 15 шт.
Для маринаду
- вода — 3 л;
- сіль — 80 г;
- цукор — 150 г;
- оцет 9% — 120 мл.
Спосіб приготування
Крок 1. Підготуйте інгредієнти
Ретельно вимийте й простерилізуйте банки та кришки. Помідори й сливи промийте, переберіть і обсушіть. Цибулю очистіть та наріжте кільцями або півкільцями, листя селери також промийте.
Крок 2. Наповніть банки
На дно кожної банки покладіть трохи цибулі, лавровий лист, селеру, чорний і духмяний перець. Потім щільно, але без надмірного натискання, викладайте помідори та сливи, чергуючи їх між собою.
Крок 3. Зваріть маринад
У каструлю налийте воду, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння та розмішайте до повного розчинення. Влийте оцет, ще раз закип'ятіть маринад і відразу розлийте його по банках.
Крок 4. Простерилізуйте та закатайте
Поставте банки у велику каструлю з гарячою водою, накрийте кришками й стерилізуйте приблизно 10 хвилин після закипання води. Після цього герметично закрийте банки, переверніть їх догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.
Зберігайте готову консервацію в прохолодному темному місці.
Корисні поради
Якщо хочете отримати ніжніший смак, використовуйте більше солодких слив і зменшіть кількість селери. Для більш пікантної версії можна додати до банки невеликий шматочок гострого перцю або кілька додаткових горошин духмяного перцю.
Найкраще відкривати таку заготівлю через кілька тижнів після консервування — за цей час томати, сливи та маринад повністю наситяться ароматами один одного.
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