Такого ви ще не куштували: рецепт маринованих персиків з халапеньйо на зиму

Якщо хочеться спробувати незвичайну заготівлю на зиму, варто звернути увагу на мариновані персики з халапеньйо. Поєднання соковитих фруктів із пікантним перцем, яблучним оцтом і запашними спеціями створює насичений кисло-солодкий смак із легкою гостринкою.

Після нетривалого приготування персики залишаються ніжними та добре тримають форму, а пряний сироп набуває густої консистенції й красивого блиску. Про це пише Shuba.

Що варто знати перед приготуванням

Для цього рецепта найкраще підходять стиглі, але достатньо щільні персики. Занадто м'які плоди можуть втратити форму під час варіння, тоді як пружна м'якоть залишиться соковитою й апетитною. Працюючи з перцем халапеньйо, бажано використовувати рукавички. Після нарізання не варто торкатися обличчя чи очей, а кухонну дошку та ніж необхідно ретельно вимити.

Перець рекомендується нарізати кільцями однакової товщини. Це дозволить йому рівномірно проваритися, стати м'якшим, але не перетворитися на кашу. Персики й перець достатньо варити лише кілька хвилин разом із маринадом. За цей час вони насичуються ароматом спецій, не втрачаючи своєї текстури.

Окрему увагу слід приділити сиропу. Після вилучення фруктів його потрібно проварити ще 8–10 хвилин — саме тоді він стане більш густим і краще огортатиме шматочки персиків та перцю. Перевірити готовність сиропу можна простим способом: охолодіть металеву ложку в морозильній камері, занурте її в сироп і проведіть пальцем по зворотному боці. Якщо залишається чітка смуга, яка не затягується, сироп готовий.

Не наливайте гарячий сироп у холодну банку, адже через різкий перепад температури скло може тріснути. Банка має бути чистою та теплою. Варто пам'ятати, що це не класична консервація для тривалого зберігання при кімнатній температурі, а холодильна заготівля. Зберігайте її під щільною кришкою та користуйтеся лише чистою сухою ложкою.

Мариновані персики чудово поєднуються із вершковими сирами, запеченим м'ясом, бургерами, хот-догами, піцою, крекерами та іншими солоними стравами.

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Інгредієнти

140 г перцю халапеньйо;

1 великий персик;

200 г цукру;

120 мл яблучного оцту;

1 ч. л. насіння гірчиці;

¼ ч. л. насіння селери;

¼ ч. л. куркуми;

½ ч. л. солі;

мелений імбир — за смаком;

¼ ч. л. сушеного часнику.

Спосіб приготування

Спочатку вимийте халапеньйо, обсушіть і наріжте тонкими кільцями. Якщо хочете зробити закуску менш гострою, попередньо видаліть насіння та внутрішні перегородки. Персик помийте, вийміть кісточку й наріжте невеликими кубиками. За бажанням можна очистити його від шкірки, хоча для стиглих щільних плодів це необов'язково. У каструлі змішайте перець, персик, цукор, яблучний оцет, насіння гірчиці та селери, куркуму, сіль, сушений часник і мелений імбир. Поставте на середній вогонь, доведіть до легкого кипіння, постійно помішуючи, після чого варіть близько п'яти хвилин. Потім шумівкою перекладіть персики й халапеньйо у чисту теплу банку, а сироп залиште в каструлі. Знову доведіть його до кипіння, зменште вогонь і уварюйте приблизно 8–10 хвилин, поки він трохи не загусне. Готовий сироп залиште на кілька хвилин, після чого залийте ним вміст банки так, щоб усі шматочки були повністю покриті рідиною. Дайте заготівлі охолонути при кімнатній температурі, щільно закрийте кришкою та поставте в холодильник. Найкращий смак мариновані персики набувають через кілька годин, а ще краще — наступного дня.

Подавайте їх до м'ясних страв, сендвічів, піци або бургерів. Сироп, що залишиться після використання, можна додавати до салатних заправок або використовувати як глазур для овочів і м'яса, приготовлених на грилі.

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