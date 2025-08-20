Тариф на газ в Україні: чи зміниться вартість блакитного палива з вересня

Ціни на комунальні послуги – одне з найактуальніших питань для українців. Особливо багато уваги привертає вартість газу, адже вона безпосередньо впливає на щомісячні витрати домогосподарств.

Згідно з інформацією від "Нафтогаз", з 1 вересня тариф на природний газ для населення залишиться незмінним – 7,96 грн за кубометр. Це стосується переважної більшості споживачів, а саме близько 98% домогосподарств, які продовжать платити ту ж суму, що й у серпні.

Наступний перегляд тарифу планується на кінець травня 2026 року. В компанії наголошують, що рішення про заморожування ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення вартості природного газу.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до Групи "Нафтогаз", продовжить постачати газ для побутових клієнтів за тарифним планом "Фіксований" – 7,96 гривні за кубометр. Ціна діятиме до 30 квітня 2026 року", – зазначається в повідомленні.

Чи вистачить газу на зимовий період

Хоча тарифи залишаються незмінними, проблема забезпечення газом залишається актуальною. Станом на липень в українських підземних сховищах накопичено приблизно 9 мільярдів кубометрів газу – це лише 29,2% від їхньої загальної місткості, що є найнижчим показником за останні роки.

Для порівняння, наприкінці літа 2021 року рівень заповненості перевищував 60%. Щоб запобігти можливому дефіциту в холодну пору року, компанія "Нафтогаз" активізувала процес закачування газу та звернулася до державних банків за фінансуванням для закупівлі додаткових обсягів палива.

