Тенденція збережеться до початку 2026 року: в Україні зростає в ціні популярний продукт

Напередодні різдвяно-новорічних свят в Україні традиційно фіксують зростання цін на курячі яйця. За прогнозами, ця тенденція збережеться і на початку 2026 року. За даними Державної служби статистики, у січні 2025 року середня ціна десятка яєць становила 49,39 гривні.

Втім, як зазначає експерт, подібних цін у найближчому майбутньому українці, ймовірно, вже не побачать. Про це заявив економіст Володимир Чиж в коментарі Новини.LIVE.

За словами Чижа, на старті 2026 року вартість яєць може знову зрости, особливо якщо погіршаться умови утримання птиці або збільшаться виробничі витрати. Він прогнозує подорожчання в межах 10–15%, наголошуючи, що яйця належать до найбільш нестабільної категорії продуктів повсякденного попиту.

Економіст також звернув увагу на сезонний чинник: у холодну пору року кури несуться гірше, що скорочує пропозицію на ринку та підштовхує ціни вгору. Додатковий тиск, за його словами, у 2025 році створили подорожчання кормів, електроенергії, логістики та загальний рівень інфляції.

Які продукти можуть подешевшати перед святами

Водночас не всі продукти демонструють зростання вартості. Голова наглядової ради АТ "Молочний альянс" Сергій Вовченко зазначив, що ціни на вершкове масло в Україні не мають підстав для підвищення навіть за умов тривалих відключень електроенергії.

За його словами, напередодні різдвяних свят масло може навіть подешевшати завдяки акційним пропозиціям у магазинах. Він пояснив, що більшість підприємств мають власні джерела енергопостачання, необхідні для приймання та охолодження молока, а великі виробники — навіть когенераційні установки. Тому можливостей для підвищення цін у цьому сегменті практично немає.

Ситуація з цінами на продукти

Раніше повідомлялося, що за рік ціни на білокачанну капусту в Україні знизилися майже на 80%. Якщо наприкінці 2024 року виробники активно підвищували вартість цього овочу, то в поточному сезоні ринкова ситуація кардинально змінилася.

Також напередодні новорічних свят спостерігається зростання попиту на тепличні помідори, що призвело до подорожчання імпортних томатів. Водночас ціни на тепличні огірки, що є нетиповим для початку грудня, навпаки знизилися через різке падіння попиту.

Загалом продовольчий ринок напередодні свят залишається нестабільним, а динаміка цін значною мірою залежить від сезонних факторів, витрат виробників та споживчого попиту.

