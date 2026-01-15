Точно не підведуть: названо топ найбезпечніших седанів

Седани досі залишаються одним із найпопулярніших типів кузова завдяки комфорту, хорошій керованійності та високому рівню безпеки. Хоча позашляховики пропонують більше простору, седани не поступаються їм за пасивним і активним захистом.

Видання Top Speed склало рейтинг 10 найбезпечніших седанів, доступних на ринку у 2025–2026 роках. Кожна модель оснащена сучасними системами допомоги водієві, великою кількістю подушок безпеки та високими оцінками краш-тестів.

Ось найяскравіші приклади, які поєднують безпеку, комфорт і практичність.

2025 Kia K4

Новий компактний седан Kia вирізняється сміливим дизайном із гострими гранями та футуристичним інтер’єром. У стандартній комплектації — повний набір систем безпеки: інтелектуальний адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, система утримання в смузі руху та багато іншого. K4 отримав високі оцінки за безпеку та оснащення.

2025 Toyota Corolla

Легендарний компактний седан пропонує різні варіанти: бензиновий або гібридний. Гібридна версія витрачає до 4,5 л/100 км у місті. У кожній комплектації — 10 подушок безпеки та пакет Toyota Safety Sense 3.0 із повним набором асистентів: від попередження про зіткнення до адаптивного круїз-контролю.

2025 Toyota Camry

Оновлена Camry продовжує традицію надійності та безпеки. У стандартному оснащенні — розширений набір подушок безпеки та сучасні системи допомоги водієві. Автомобіль стабільно отримує найвищі бали в краш-тестах і вважається одним із найбезпечніших седанів бізнес-класу.

2025 BMW 5 Series

Хоча нова "п’ятірка" стала менш спортивною, ніж попередні покоління, її рівень безпеки зріс. Стандартно встановлено адаптивний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування, систему утримання в смузі та моніторинг сліпих зон. BMW 5 Series — один із лідерів за пасивним і активним захистом у преміум-сегменті.

2024 Subaru Impreza

Найбезпечніший компактний седан у своєму класі. Повний привід, фірмова система EyeSight (адаптивний круїз, утримання в смузі, попередження про відхід зі смуги) та складна мережа подушок безпеки роблять Impreza лідером за рівнем захисту.

2025 Acura Integra

Компактний спортивний седан з турбованим двигуном і вибором між CVT та механічною коробкою. Салон комфортний для чотирьох дорослих. Безпека забезпечена повним набором подушок, адаптивним круїз-контролем, системою утримання в смузі та запобіганням сходженню з дороги.

2025 Honda Civic

Один із найтехнологічніших компактних седанів. Оснащений економічними двигунами, зручним салоном і повним комплексом систем Honda Sensing: адаптивний круїз, утримання в смузі, автоматичне гальмування та моніторинг сліпих зон. Civic стабільно отримує найвищі оцінки за безпеку.

2025 Mazda3

Збалансований компактний седан із преміальним відчуттям. Незалежно від комплектації, Mazda3 оснащена подушками безпеки по всьому салону, попередженням про перетин дороги ззаду, моніторингом сліпих зон і радарним круїз-контролем. Високі оцінки за активну та пасивну безпеку.

2025 Honda Accord

Середньорозмірний седан доступний у бензинових і гібридних версіях. Кожна комплектація оснащена пакетом Honda Sensing: адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, автоматичне гальмування та інші асистенти. Accord — один із найбезпечніших автомобілів у своєму класі.

2025 Mercedes-Benz C-Class

Преміальний седан із стильним інтер’єром і турбованим двигуном. Безпека забезпечена передовими активними та пасивними системами: адаптивний круїз, система утримання в смузі, автоматичне гальмування, моніторинг сліпих зон і 360-градусні камери. C-Class стабільно лідирує за рівнем захисту в преміум-сегменті.

Ці седани поєднують високий рівень безпеки, комфорт і практичність. Якщо ви шукаєте надійний і захищений автомобіль за помірну ціну — зверніть увагу саме на них. Усі моделі отримали найвищі оцінки в краш-тестах і оснащені сучасними системами активної безпеки.

