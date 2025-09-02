'Трамп 'дуже уважно' розгляне можливість запровадження нових санкцій проти рф' - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що адміністрація Дональда Трампа цього тижня ретельно розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Усі варіанти дій залишаються відкритими, адже попри нещодавні мирні переговори, російський лідер Володимир Путін продовжив масовані атаки на Україну.

Про це заявив Бессент в інтерв’ю Fox News. За його словами, після історичної зустрічі в Анкориджі та розмови, яка відбулася у присутності європейських лідерів і президента Володимира Зеленського в Білому домі, Путін діяв у повній протилежності до своїх обіцянок.

Він не лише не зменшив агресію, а й, як зазначив міністр, у ганебний спосіб посилив бомбардування. Саме тому, підкреслив він, Вашингтон уважно зважить усі можливі кроки вже найближчими днями.

