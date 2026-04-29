Трамп доручив готуватись до блокади Ірану

Президент США Дональд Трамп доручив своїм радникам підготуватися до можливого тривалого блокування Ірану, посилюючи тиск на Тегеран у межах вимог щодо поступок у ядерному питанні. Під час останніх нарад Трамп вирішив продовжити економічний тиск на Іран, зокрема обмежуючи експорт нафти та створюючи перешкоди для судноплавства до іранських портів і з них.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на джерела. Глава Білого дому вважає такий сценарій менш ризикованим, ніж інші варіанти розвитку подій — зокрема відновлення авіаударів або повне дистанціювання США від конфлікту.

Читайте також: На Трампа здійснено черговий замах

Раніше Трамп заявляв, що Іран прагне якнайшвидшого відкриття Ормузької протоки. Також повідомлялося, що Тегеран може погодитися на проміжну угоду щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку в обмін на припинення американської блокади іранських портів. Водночас складніші переговори щодо ядерної програми пропонується відкласти на пізніший етап.

За даними ЗМІ, Трамп дав зрозуміти, що навряд чи погодиться на останню іранську пропозицію щодо завершення війни. Тим часом Reuters повідомляє, що американські спецслужби аналізують можливу реакцію Ірану у разі, якщо Дональд Трамп оголосить про перемогу США у війні, яка триває вже два місяці.

Нагадаємо, Трамп звинуватив Іран у порушенні перемирʼя.

