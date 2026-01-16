Трамп все ж отримав Нобелівську премію миру: як це сталось

Лідерка венесуельської опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо повідомила, що передала свою нагороду президенту США Дональду Трампу. Раніше Норвезький Нобелівський інститут наголошував, що Нобелівська премія не підлягає передачі іншим особам.

Про це інформує агентство Reuters. За словами Мачадо, вона подарувала американському лідеру медаль Нобелівської премії. Водночас політикиня утрималася від відповіді на запитання журналістів щодо того, чи прийняв Трамп цей жест.

Також Мачадо зазначила, що її приємно здивувало глибоке розуміння Дональдом Трампом ситуації у Венесуелі. За її словами, президент США добре обізнаний з подіями в країні та усвідомлює масштаби страждань венесуельського народу.

