Трейдер криптовалют заробив $52 мільйони з $27, інвестуючи в токен Pepe

Трейдер криптовалют нібито перетворив $27, вкладених у мемкоїн Pepe (PEPE), на приголомшливі $52 мільйони, повідомляє аналітична компанія Lookonchain. Цей видатний прибуток представляє собою 1 900 000-кратне повернення інвестицій, що підкреслює високі ризики і можливі винагороди від торгівлі мемкоїнами.

Зліт Pepe

Pepe став одним із найкращих криптовалют 2024 року, вирісши на понад 1600% з початку року. Це зробило його другою найуспішнішою криптовалютою в топ-100, поступаючись лише токену Mantra (OM), який виріс на 16 600%. Незважаючи на відсутність внутрішньої цінності або корисності, Pepe приєднався до інших мемкоїнів, які створили нових криптовалютних мільйонерів, демонструючи силу спекулятивної торгівлі.

Раніше цього року ще один трейдер заробив $46 мільйонів із $3 000, інвестованих у Pepe, отримавши 15 700-кратне повернення. Зліт Pepe викликав порівняння з Dogecoin (DOGE), деякі називають його "королем" цього циклу криптовалют.

Символ покоління

Популярність мемкоїнів, таких як Pepe, відображає глибші соціальні тенденції. За словами Хао Янга, голови фінансових продуктів Bybit, успіх мемкоїнів можна порівняти з "панк-роком" і розглядати як реакцію молодих інвесторів, розчарованих у традиційній фінансовій системі та зменшенням можливостей у порівнянні з попередніми поколіннями.

Ризики та волатильність

Попри величезні потенційні прибутки, мемкоїни залишаються одними з найбільш волатильних активів на ринку криптовалют. Під час ліквідації ринку криптовалют на $1,7 мільярда 10 грудня багато топових мемкоїнів стали найгіршими токенами за результатами торгів. Однак аналітики прогнозують подальший потенціал зростання для Pepe, оскільки спекулятивна торгівля продовжує стимулювати його популярність.

Для багатьох такі мемкоїни, як Pepe, не просто інвестиції, а символи змін у тому, як молодші покоління взаємодіють із фінансами, обираючи високі ризики, що кидають виклик традиційній економічній логіці.

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