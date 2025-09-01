Ціни на оренду житла в Україні невдовзі злетять до 20%: названо причини

Восени 2025 року в Україні прогнозується підвищення вартості оренди житла приблизно на 10–20%. Найбільше подорожчання торкнеться однокімнатних квартир та регіонів, які вважаються відносно безпечними.

Фахівці пояснюють таку тенденцію зростанням попиту на оренду перед початком навчального року, а також зменшенням кількості доступних варіантів житла на ринку. Про це в коментарі для ЗМІ повідомила керівниця напряму розвитку продажів у сфері нерухомості Оксана Остапчук. Вона наголосила, що український ринок оренди традиційно демонструє зміни, пов’язані із сезонними факторами.

Найбільші зміни цін спостерігаються влітку та на початку осені, коли зростає кількість охочих винайняти житло серед студентів і працівників. У цей час ринок традиційно демонструє підвищений попит, що автоматично спричиняє подорожчання квартир.

Оксана Остапчук зауважила, що восени 2025 року українцям слід очікувати нової хвилі зростання орендних ставок. Основними чинниками цього процесу стануть сезонний сплеск попиту перед початком навчального року та скорочення пропозицій, адже частина квартир здається на короткі строки влітку, залишаючи восени менш різноманітний вибір.

"За перше півріччя 2025 року середня вартість оренди по Україні зросла на 8%, і ця тенденція продовжиться. Традиційно пік активності припадає на серпень-вересень, тому до осені можна прогнозувати подорожчання оренди у межах 10-20% у безпечних регіонах", – каже Остапчук.

Експертка зазначила, що найбільше зростання цін очікується на оренду однокімнатних квартир, оскільки саме цей тип житла має найвищий попит. Молоді спеціалісти та студенти зазвичай віддають перевагу доступним варіантам, що й призводить до посиленої конкуренції на цьому ринку.

Найвідчутніше підвищення цін прогнозується у відносно безпечних областях, особливо на заході країни. Згідно з даними сервісу, найбільший попит наразі спостерігається у Києві, Львові, Одесі, Ужгороді та Івано-Франківську

Столиця, як і раніше, утримує першість за числом відгуків на публікації. Водночас у липні 2025 року найшвидше зростання інтересу зафіксували саме у регіонах:

Івано-Франківськ – +45%;

Дніпро – +39%;

Ужгород – +31%;

Львів – +28%;

Харків – +18%.

