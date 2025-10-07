Ціни на яйця в Україні різко пішли вгору: названа актуальна вартість десятка

В Україні істотно подорожчали нефасовані курячі яйця. На сьогодні великі супермаркети продають їх за середньою ціною 5,19 грн за штуку (51,9 грн за десяток), що на 45 копійок дорожче за ціну наприкінці вересня (4,5 грн за десяток). Аналітики вважають, що тенденція до зростання вартості може зберігатися.

Згідно з даними моніторингу OBOZ.UA, великі мережі супермаркетів пропонують нефасовані яйця за ціною від 4,89 до 6 грн за штуку (від 43,9 до 57 грн за десяток). Зокрема:

Auchan – 4,89 грн/шт. (48,9 грн/десяток);

Novus – 4,99 грн/шт. (48,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6 грн/шт. (60 грн/десяток);

"ЕКО маркет" – 4,99 грн/шт. (49,9 грн/десяток).

Чи будуть яйця й надалі дорожчати

Експерти прогнозують подальше зростання цін на яйця в Україні, і це відбудеться в найближчому майбутньому. Як повідомляє ProAgro Group, на вартість цього продукту впливатимуть кілька факторів, серед яких:

сезонні коливання,

зміна попиту.

"Експерти не виключають можливості зростання вартості цього продукту найближчими тижнями. Вони рекомендують уважно стежити за ситуацією на ринку, адже зазначені фактори можуть вплинути на подальшу динаміку цін", – резюмують аналітики.

