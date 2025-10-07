Цены на яйца в Украине резко пошли вверх: названа актуальная стоимость десятка

В Украине существенно подорожали нефасованные куриные яйца. На сегодняшний день крупные супермаркеты продают их по средней цене 5,19 грн за штуку (51,9 грн за десяток), что на 45 копеек дороже цены в конце сентября (4,5 грн за десяток). Аналитики считают, что тенденция к росту стоимости может сохраняться.

Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, крупные сети супермаркетов предлагают нефасованные яйца по цене от 4,89 до 6 грн за штуку (от 43,9 до 57 грн за десяток). В частности:

Auchan – 4,89 грн/шт. (48,9 грн/десяток);

Novus – 4,99 грн/шт. (48,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6 грн/шт. (60 грн/десяток);

"ЭКО маркет" – 4,99 грн/шт. (49,9 грн/десяток).

Будут ли яйца и дальше дорожать

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на яйца в Украине, и это произойдет в ближайшем будущем. Как сообщает ProAgro Group, на стоимость этого продукта будут влиять несколько факторов, среди которых:

сезонные колебания,

изменение спроса.

"Эксперты не исключают возможности роста стоимости этого продукта в ближайшие недели. Они рекомендуют внимательно следить за ситуацией на рынке, ведь указанные факторы могут повлиять на дальнейшую динамику цен", – резюмируют аналитики.

Напомним, ранее мы отмечали, что цены на некоторые овощи в Украине существенно подскочили.

