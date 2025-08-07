УБД очікують додаткові виплати у серпні: про яку суму йде мова та як отримати

До державного свята, Дня Незалежності України, учасники бойових дій можуть отримати одноразову грошову допомогу. Виплата може надійти кількома способами.

Як зазначають у Пенсійному фонді, розмір такої виплати складе 1 000 гривень. Про це пише "24 Канал".

Цю суму також можуть отримати:

постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.

Як УБД отримати грошову допомогу

Для тих, хто перебуває на пенсії

Ветерани бойових дій, які вже отримують пенсію, автоматично отримають грошову допомогу у серпні разом із пенсійними виплатами. Додаткових звернень чи заяв подавати не потрібно.

Для тих, хто наразі служить

Виплати будуть перераховані на рахунки військових частин, у яких дані особи проходять службу. Підставою для цього є подані заявки від відповідних підрозділів.

Для тих, хто не служить і не є пенсіонером

Щоб отримати допомогу до Дня Незалежності, необхідно звернутися до місцевого управління Пенсійного фонду України. У заяві слід вказати:

паспортні дані;

ідентифікаційний код;

реквізити посвідчення, що підтверджує статус УБД.

