УБД ожидают дополнительные выплаты в августе: о какой сумме идет речь и как получить

К государственному празднику, Дню Независимости Украины, участники боевых действий могут получить единовременную денежную помощь. Выплата может поступить несколькими способами.

Как отмечают в Пенсионном фонде, размер такой выплаты составит 1 000 гривен. Об этом пишет "24 Канал".

Эту сумму также могут получить:

пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Как УБД получить денежную помощь

Для тех, кто находится на пенсии

Ветераны боевых действий, которые уже получают пенсию, автоматически получат денежную помощь в августе вместе с пенсионными выплатами. Дополнительных обращений или заявлений подавать не нужно.

Для тех, кто сейчас служит

Выплаты будут перечислены на счета воинских частей, в которых данные лица проходят службу. Основанием для этого являются поданные заявки от соответствующих подразделений.

Для тех, кто не служит и не является пенсионером

Чтобы получить помощь ко Дню Независимости, необходимо обратиться в местное управление Пенсионного фонда Украины. В заявлении следует указать:

паспортные данные;

идентификационный код;

реквизиты удостоверения, подтверждающего статус УБД.

