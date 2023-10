Вчені кажуть, що золото та платина потрапили на Землю з космосу

Вчені розгадали таємниці походження золота та платини. Згідно з дослідженням, ці дорогоцінні метали потрапили до нас з космосу.

Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, кидає виклик традиційним переконанням. Ним займалися вчені з Єльського університету та Південно-західного науково-дослідного інституту (SwRI).

Дослідження базується на встановлених знаннях про те, що золото і платина прибули на Землю мільярди років тому після зіткнення з великими небесними тілами на ранніх стадіях формування планети.

Золото та платина класифікуються як дуже "сидерофільні" елементи. Через їхню спорідненість із залізом очікувалося, що вони накопичуватимуться в металевому ядрі Землі або мантії. Проте їх знайшли біля поверхні.

Дослідницька група запропонувала інноваційне рішення цієї головоломки. Їхня теорія обертається навколо тонкої, "перехідної" області мантії, де дрібна частина плавиться, а глибша частина залишається твердою. Ця область затримує металеві елементи, поступово розсіюючи їх у мантії.

Ця перехідна область зазвичай утворюється, коли значне небесне тіло стикається з ранньою Землею, що зміцнює довіру до їхньої теорії.

Дослідники підкреслили, що їхня нова теорія не тільки прояснює попередні загадки щодо геохімічної та геофізичної еволюції Землі, але також підкреслює великі часові масштаби, причетні до формування планети.

