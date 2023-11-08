Вчені виявили, що Сонце може бути значно менше, ніж вони вважали раніше

Вчені вважають, що розмір Сонця дійсно менший, ніж вони думали

Зірка, яка розташована в центрі нашої Сонячної системи, Сонце, може бути набагато меншою, ніж вважали раніше. Астрономи здійснили відкриття, яке може вплинути на наше розуміння нашого найближчого світила.

Дослідницький звіт, який зараз перебуває на експертизі, показує, що радіус Сонця менший на декілька сотих відсотків порівняно з попередніми оцінками. Хоч ця різниця здається дрібною, вона може істотно вплинути на наше розуміння цього найважливішого об'єкта нашої Сонячної системи та його внутрішньої будови, пише Sciense Alert.

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Основою цього дослідження є аналіз звукових хвиль всередині Сонця, які називаються "p-режимами". Ці звуки виникають у гарячій сонячній плазмі та можуть бути порівняні з бурчанням або дзвоном, який постійно вдаряють. Ці звукові хвилі можуть надавати інформацію про зміни тиску всередині Сонця.

Астрофізики Масао Таката з Токійського університету та Дуглас Гоф з Кембриджського університету дійшли висновку, що коливання в p-режимах дозволяють отримати більш надійну картину внутрішньої структури Сонця порівняно з іншими звуковими хвилями.

Для легшого розуміння, Сонце можна уявити як дзвін, який постійно видає "багато крихітних піщинок", а ці сейсмічні коливання генерують мільйони коливальних звукових хвиль або "мод". Вчені можуть вимірювати ці моди здалеку.

На додаток до p-режимів існують інші типи звукових хвиль, такі як g-режими та f-режими, які надають інформацію про внутрішню структуру Сонця, особливості його гарячої плазми та характеристики об'єкта.

Традиційна модель радіуса Сонця базується на вимірах f-режимів, але деякі дослідники вважають, що ці дані можуть бути неточними через особливості розповсюдження цих звукових хвиль. Замість того, щоб простягатися до поверхні Сонця, де вони зникають, f-режими можуть "відбивати" від невидимої "фантомної поверхні".

З іншого боку, p-режими можуть досягати глибше всередину Сонця, оскільки вони менш вразливі до магнітних полів та турбулентності у верхній частині зони конвекції. За допомогою аналізу лише p-режимів, Таката і Гоф дійшли висновку, що радіус фотосфери Сонця значно менший, ніж прийнято в стандартній моделі.

Хоча ця помилка здається дуже малою, вона може мати велике значення для астрофізики та нашого загального розуміння природи Сонця. Зміна цієї стандартної моделі може внести вагомий внесок у вивчення нашого сонячного світила та його внутрішніх процесів.

Раніше NASA створила збірку звуків космосу, яку можна послухати на їхньому веб-сайті NASA Science. Раніше науковці виявили величезну порожнечу у Всесвіті завширшки 330 млн світлових років.

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