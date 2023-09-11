Вчені розробили систему, яка зможе записати мелодію, яку людина почула уві сні

У недалекому майбутньому ми можемо мати можливість записувати мелодії, які ми чуємо у своїх снах, завдяки системі, яка знаходиться на стадії розробки.

Команда стартапу REMspace, що діє в рамках науково-дослідного центру Phase в росії, розробила комбінацію апаратного та програмного забезпечення, яке може декодувати мелодії, відтворювані за допомогою рухів рук, і перетворювати їх на записані мелодії, пише Science Alert.

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Ця система ґрунтується на ідеї усвідомленого сновидіння, тобто на усвідомленні факту, що ви перебуваєте у сні, поки ви його досвідчуєте. Вчені багато років намагалися отримувати інформацію з мозку під час усвідомлених сновидінь, проте це завдання виявлялося складним.

У своєму експерименті команда REMspace навчила добровольців, які вміють відтворювати усвідомлені сновидіння, перетворювати музичні ритми, напружуючи м'язи рук, на яких були встановлені датчики електроміографії (ЕМГ). Після цього добровольці спробували викликати усвідомлені сновидіння та відтворити ритми під час сну.

Внаслідок експерименту було здійснено три успішні записи, хоча деякі рухи рук були занадто слабкими для реєстрації. Ці записи були оброблені спеціальною програмою, яка інтерпретувала ритм і відтворювала музику. Навіть при цьому обмеженому експерименті дослідники стверджують, що в майбутньому можливо навчити людей відтворювати складніші мелодії та виступати як музиканти під час усвідомлених сновидінь.

Але важливо відзначити, що для успішної реалізації цієї технології необхідні усвідомлені сновидіння, і вони є складним завданням. Деякі дослідження показали, що майже половина населення ніколи не досвідчувала усвідомлених сновидінь. Таким чином, поки ця технологія не буде вдосконалена, запис мелодій зі снів може здійснюватися лише на основі намагань користувача записати їх після прокидання, однак дані дослідження відкривають нові можливості в цьому напрямку.

"Результати демонструють доказ концепції перенесення мелодій зі снів у реальність", – підсумовують дослідники.

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