Український мобільний оператор ввів нову корисну послугу: за що доведеться доплатити

Один із провідних мобільних операторів України, Lifecell, розширив можливості чинних тарифів, дозволивши додати домашній інтернет до мобільного пакету. Підключення послуги передбачає одноразову оплату в розмірі 25 гривень, після чого кожні чотири тижні необхідно буде сплачувати додаткові 50 гривень до основної вартості тарифу.

Однак слід зауважити, що недотримання умов користування може призвести до штрафу у 1200 гривень. Про це йдеться на офіційному сайті мобільного оператора.

Фіксований домашній інтернет від мобільного оператора доступний не для всіх тарифних планів. Його можуть активувати лише ті абоненти, які користуються одним із таких тарифів: "Просто Лайф", "Смарт Лайф", "Вільний Лайф", "Platinum Лайф", "Потужний", "Вільний Лайф.Регіон", "Мега", "Максі" або "Жара Лайт 2022". Для інших тарифів така опція недоступна.

Щоб скористатися послугою, спочатку потрібно здійснити підключення, яке коштує 25 гривень. Після активації абонент щомісяця (а точніше – кожні чотири тижні) сплачує 50 гривень за користування домашнім інтернетом. Це фіксована плата, яка додається до вартості основного мобільного тарифу.

Однак важливо враховувати, що якщо на рахунку недостатньо коштів для одночасної оплати мобільного тарифу та інтернет-послуги, система автоматично призупиняє дію домашнього інтернету. У такому випадку абоненту надається тимчасовий пакет послуг на один день. Ці одноденні пакети, як правило, мають значно вищу вартість порівняно зі стандартними умовами, тому регулярне поповнення рахунку – запорука економії.

Щодо технічних характеристик, то оператор не гарантує конкретну швидкість чи тип підключення. Все залежить від місця проживання абонента. В одних районах може бути доступне сучасне підключення за технологією GPON зі швидкістю до 1 Гбіт/с, а в інших – більш базове Ethernet-з'єднання зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Тож якість інтернету варіюється і визначається технічними можливостями на конкретній адресі.

Зауважимо, що можливість підключення домашнього інтернету можлива лише за умови, що за вказаною адресою не підключений інтернет "Воля-Кабель". Це пов’язано з тим, що оператори "Лайф" та "Воля" спільно користуються технічною інфраструктурою, яка належить ПрАТ "Датагруп".

Як підключити домашній інтернет до мобільного тарифу

Перед початком варто з’ясувати, чи підтримує ваш поточний тариф можливість підключення. Якщо ні – необхідно перейти на відповідний тариф. Якщо так – обирайте зручний спосіб активації:

Через інтернет

Перейдіть за вказаним посиланням та натисніть "Підключити".

Заповніть форму-заявку, вказавши свою адресу для перевірки технічної можливості.

У разі позитивного результату вам зателефонує представник компанії, щоб узгодити дату та час приходу майстра.

Внесіть оплату за підключення (25 грн) щонайменше за добу до візиту. Без цього заявку буде анульовано.

За телефоном

Зателефонуйте до служби підтримки за коротким номером 5433.

Оператор перевірить технічну доступність за вашою адресою та оформить заявку.

Якщо все гаразд – узгодить з вами час, коли майстер зможе здійснити підключення.

Не забудьте оплатити 25 грн за день до призначеного візиту.

У фірмовому магазині

Завітайте до найближчого магазину lifecell.

Разом із консультантом перевірте можливість підключення за вашою адресою.

Якщо технічні умови дозволяють – одразу оформіть заявку та домовтесь про час приходу майстра.

За що можуть оштрафувати

Під час підключення домашнього інтернету мобільний оператор надає користувачеві спеціальне обладнання. Якщо його не повернути у встановлені строки – доведеться викласти 1200 гривень. Причини нарахування штрафу можуть бути різні:

Зміна тарифу або відмова від послуги. Якщо ви переходите на інший тариф, що не підтримує домашній інтернет, або просто вирішили більше не користуватись послугою – обладнання слід повернути протягом 30 днів. Інакше – штраф.

Якщо ви переходите на інший тариф, що не підтримує домашній інтернет, або просто вирішили більше не користуватись послугою – обладнання слід повернути протягом 30 днів. Інакше – штраф. Заборгованість за тарифом . Якщо пакет послуг не оплачено, у вас є 150 днів, щоб здати техніку. Після цього починає діяти фінансова санкція.

. Якщо пакет послуг не оплачено, у вас є 150 днів, щоб здати техніку. Після цього починає діяти фінансова санкція. Перехід до іншого оператора. У разі перенесення номера до іншої мережі, штраф нараховується в день завершення процедури. Тож обладнання краще повернути заздалегідь, щоб уникнути зайвих витрат.

