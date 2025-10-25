Український оператор lifecell попередив про зміну тарифів: про що йдеться

Один із провідних українських операторів мобільного зв’язку — lifecell — повідомив про зміни у тарифній політиці. Компанія оголосила про закриття частини тарифних планів, перегляд вартості послуг і перейменування деяких пакетів із 1 листопада 2025 року.

Зміни стосуватимуться передусім корпоративних клієнтів. З початку листопада lifecell припинить обслуговування й підключення низки тарифних планів, серед яких: "VIP ULTRA" (післяоплата), "SMS Світ", "Партнер 190", "Партнер 250", "Бізнес Старт", "Бізнес Свобода", "Бізнес Преміум" і "Бізнес плюс 169" (у тому числі післяоплатні версії). Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Натомість частину старих тарифів буде перейменовано, а їхню вартість — оновлено. Наприклад, тариф "Партнер 190" отримає нову назву "Бізнес Стартап" і коштуватиме 180 грн замість 190 грн. Тариф "Бізнес Преміум" змінить назву на "Бізнес Імпульс", а його ціна зросте з 299 грн до 350 грн. Разом із цим оновиться й наповнення пакетів — кількість хвилин, SMS і мобільного трафіку.

Клієнти, яких не влаштовують нові умови, можуть до 22 листопада 2025 року включно безкоштовно перейти на будь-який інший тариф, доступний для підключення.

