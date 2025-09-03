Українським біженцям у Німеччині можуть повністю скасувати виплати: хто під загрозою

Українці, які не працюють і мешкають у Німеччині, ризикують втратити право на соціальні виплати з 2026 року. Причиною може стати повторна відмова від запропонованих вакансій.

Тим, хто ігнорує обов’язкові візити до центрів зайнятості, загрожує суттєвіше фінансове покарання – замість попередніх 10% тепер вони можуть втратити до 30% допомоги. Про це пише видання Bild.

Уряд Німеччини повідомив, що у 2026 році соціальні виплати залишаться на поточному рівні, без індексації. Це рішення вплине на близько 5,6 мільйона осіб, серед яких – чимало українців, які перебувають у країні як мігранти.

Міністр праці Бербель Бас виступила з ініціативою щодо жорсткішого підходу до тих, хто уникає взаємодії з центрами зайнятості. Згідно з новими правилами, за неявку на обов’язкові зустрічі передбачено скорочення соціальних виплат на третину.

Також особи, які відмовляються приймати запропоновану роботу, ризикують повністю втратити право на фінансову підтримку.

"Ми пропонуємо людям більшу підтримку на шляху до роботи, але тим, хто не співпрацює, ми значно ускладнимо це", – заявила вона.

Незабаром набуде чинності нове урядове рішення, що стосується українських громадян без роботи, які отримують соціальну підтримку в Німеччині. Очікується, що Кабінет Міністрів затвердить його 10 вересня, і що важливо – воно не вимагатиме додаткового погодження з боку Бундестагу.

Актуалізація розмірів соціальних виплат відбувається на тлі стабілізації економіки: інфляція знижується, а базові ставки переглядаються відповідно до нових фінансових орієнтирів.

Які виплати можна отримати в Німеччині?

Відповідно до інформації, оприлюдненої міністерством, базова щомісячна допомога для осіб, які проживають самостійно, становитиме 563 євро.

Для дітей розмір виплат варіюється залежно від віку:

діти до 6 років отримують 357 євро (приблизно 17 234 грн);

діти віком від 7 до 14 років – 390 євро (18 827 грн);

підлітки 15–18 років – 471 євро(22 737 грн).

