Украинским беженцам в Германии могут полностью отменить выплаты: кто под угрозой

Украинцы, которые не работают и проживают в Германии, рискуют потерять право на социальные выплаты с 2026 года. Причиной может стать повторный отказ от предложенных вакансий.

Тем, кто игнорирует обязательные визиты в центры занятости, грозит более существенное финансовое наказание – вместо прежних 10% теперь они могут потерять до 30% пособия. Об этом пишет издание Bild.

Правительство Германии сообщило, что в 2026 году социальные выплаты останутся на текущем уровне, без индексации. Это решение затронет около 5,6 миллиона человек, среди которых – немало украинцев, находящихся в стране как мигранты.

Министр труда Бербель Бас выступила с инициативой более жесткого подхода к тем, кто избегает взаимодействия с центрами занятости. Согласно новым правилам, за неявку на обязательные встречи предусмотрено сокращение социальных выплат на треть.

Также лица, которые отказываются принимать предложенную работу, рискуют полностью потерять право на финансовую поддержку.

"Мы предлагаем людям большую поддержку на пути к работе, но тем, кто не сотрудничает, мы значительно усложним это", – заявила она.

Читайте также: Германия больше не будет принимать беженцев: что нужно знать украинцам

Вскоре вступит в силу новое правительственное решение, касающееся украинских граждан без работы, получающих социальную поддержку в Германии. Ожидается, что Кабинет Министров утвердит его 10 сентября, и что важно – оно не потребует дополнительного согласования со стороны Бундестага.

Актуализация размеров социальных выплат происходит на фоне стабилизации экономики: инфляция снижается, а базовые ставки пересматриваются в соответствии с новыми финансовыми ориентирами.

Какие выплаты можно получить в Германии?

Согласно информации, обнародованной министерством, базовая ежемесячная помощь для проживающих самостоятельно составит 563 евро.

Для детей размер выплат варьируется в зависимости от возраста:

дети до 6 лет получают 357 евро (примерно 17234 грн);

дети от 7 до 14 лет – 390 евро (18 827 грн);

подростки 15–18 лет – 471 евро (22737 грн).

Напомним, ранее мы рассказывали, что после объявления перемирия беженцы из Украины, вероятно, потеряют правовой статус в ЕС.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!