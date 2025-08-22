Українцям готують нові платіжки на воду: коли очікувати підвищення ціни

В Україні планують перегляд тарифів на водопостачання, оскільки більшість водоканалів працюють у збиток. Це може призвести до зростання сум у платіжках громадян.

Коли саме очікувати зміни та наскільки вони будуть відчутними – читайте у матеріалі UAportal. Голова підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк у коментарі для 24 Каналу повідомив, що підвищення тарифів на воду може виявитися досить значним.

Він наголосив, що тарифи на водопостачання залишаються незмінними вже багато років, через що водоканали працюють зі збитками. Серед головних факторів:

висока вартість електроенергії;

до 50% втрат води внаслідок зношених мереж.

Саме тому вартість послуги може зрости у кілька разів. Водночас точні терміни перегляду тарифів поки що не визначені, адже рішення ухвалюватимуть місцеві органи влади спільно з НКРЕКП.

Чи подорожчають інші комунальні послуги?

Нагорняк підкреслив, що наразі немає причин для підвищення тарифів на електроенергію та газ. За його словами, тариф на світло залишається беззбитковим, а "Нафтогаз" навіть отримує прибуток завдяки різниці між вартістю імпортованого газу та ціною, встановленою для населення.

