Українцям порадили не викидати квитанції за сплачену комуналку: як довго їх слід зберігати

Юристи рекомендують зберігати квитанції про оплату комунальних послуг, таких як електроенергія, газ, вода, протягом п’яти років. Це важливо, оскільки вони можуть стати в пригоді при вирішенні будь-яких спорів з постачальниками.

Як пише видання "На пенсії", позовна давність у подібних спорах закінчується через три роки з моменту виникнення проблеми. Проте постачальники можуть затягнути процес розгляду справи, тому рекомендується вживати заходів, щоб додатково себе убезпечити.

"У нормативних актах не вказані конкретні терміни, протягом яких потрібно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг. Проте досвідчені юристи радять зберігати їх протягом 5 років", – зазначається у повідомленні.

Збережені квитанції можуть бути корисними для вирішення ситуацій на вашу користь у таких випадках:

Якщо сталася помилка в системі зберігання даних – коли інформація про оплату була втрачена або відновлена неправильно. У разі зміни тарифів чи інших факторів, що призвели до плутанини у платежах. Коли виникають помилки з боку працівників компаній-постачальників комунальних послуг.

