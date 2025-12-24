Українці можуть отримати продуктові набори від Червоного Хреста: хто має право

Товариство Червоного Хреста України оголосило про старт реєстрації на отримання продуктових наборів для окремих категорій громадян. Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які переїхали у 2024 році та нині проживають у місті Самар (колишній Новомосковськ) або на території Самарівського району.

Важливою умовою є те, що подати заявку можна лише один раз — повторна реєстрація не допускається. Про це повідомили у Товаристві Червоного Хреста.

Реєстрацію відкривають 23 грудня 2025 року о 15:00. Організатори закликають заздалегідь підготувати всі необхідні документи, оскільки надана інформація проходитиме обов’язкову перевірку. Подати заявку можна через спеціальну форму, посилання на яку буде оприлюднене в офіційному Telegram-каналі. Там же згодом з’являться списки осіб, які зможуть отримати допомогу.

Продуктові набори призначені для сімей, у складі яких є щонайменше три особи. Одна заповнена форма відповідає одному набору. Під час реєстрації необхідно вказати дані голови домогосподарства, контактний номер телефону, ідентифікаційні коди всіх членів родини, а також область, з якої сім’я була вимушена переїхати.

Отримати гуманітарну допомогу може один представник родини, проте під час видачі обов’язково потрібно мати при собі оригінали документів на кожного члена сім’ї. Копії, скановані версії або фотографії документів не прийматимуться.

Окремо громадянам нагадують про мобільний застосунок "єДопомога", який дозволяє оперативно дізнаватися про доступні програми підтримки від держави та благодійних організацій. Через додаток можна отримувати актуальну інформацію про грошові виплати, продуктові набори, одяг, побутові речі та інші види допомоги.

